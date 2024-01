O Primo do Queijo: a casa dos Anjos onde se petisca à portuguesa

Sandes, empadas, croquetes e tábuas mistas compõem as tardes e noites d’O Primo do Queijo, casa de petiscos e mercearia dos Anjos, em Lisboa. O presunto, que inspira o nome do espaço, ganha palco reforçado.

O desejo de abrir um espaço dedicado 100% aos produtos portugueses já era antigo, mas a chegada da pandemia veio acelerar o processo e abrir uma janela de oportunidade na vida de Bruno Ribeiro e Francisco Bernardo, ribatejano e portuense até então ligados à produção de eventos.

Há dois anos, abriram nos Anjos O Primo do Queijo, casa de petiscos tradicionais que também serve de mercearia. “Tudo o que se come ao balcão ou à mesa pode comprar-se e levar para casa”, conta Francisco. A escolha desta zona lisboeta também não foi por acaso, sendo aqui que ambos residem. “Ainda se mantém o espírito de bairro. Mais de metade dos nossos clientes são visitas habituais”, adianta o proprietário.

O presunto, que tem palco óbvio no espaço, inspirou o nome da casa (“o primo do queijo é o presunto”, dizem eles). Aqui, aposta-se em três variedades, para compra ou como parte dos petiscos, todos cortados na hora: um presunto da Beira Baixa com nove meses de cura; um alentejano de porco-preto, alimentado a bolota; e um de porco bísaro alimentado a castanhas.

À mesa, chegam em pratos sozinhos ou combinados com queijos e enchidos, e também como recheio de croquetes (1,80€). Mas não só. As estrelas da casa são as sandes em pão de Mafra (desde 4€), bem doseadas, com presunto beirão a solo ou emparelhado com queijo de ovelha de Celorico da Beira. “Os clientes dizem que é a melhor sandes de Lisboa”, gaba Francisco. Para acompanhar a sandes, sugerem o vinho verde e o espumante bruto da casa, mas há 40 referências vínicas para beber (a partir dos 3,50€/copo) ou comprar na mercearia, além de queijos, marmeladas, licores, café de especialidade e compotas.

Aos finais da tarde e noites, na esplanada ou no interior – grande parte construído pelos donos, do balcão às mesas e aos barrotes no teto – comem-se ainda empadas de leitão, vitela, requeijão e espinafres ou cozido à portuguesa (3,80€), entre outros petiscos.

Para breve, há novidades: na porta ao lado, a dupla de empresários vai abrir o restaurante Madrinha, que segue a matriz da cozinha tradicional. Na carta estarão pratos como pataniscas de bacalhau com arroz de tomate, carne de porco à alentejana, bacalhau no forno ou pudim de queijo da Serra.