O pica-pau com molho de francesinha da Cufra, junto à ria de Aveiro

Na sua recém incursão à cidade dos canais a Cufra trouxe não só a francesinha mas também outros snacks bem conhecidos da casa, como o pica pau regado com o molho da dita. É servido em dose de partilha, e convida ainda a acompanhar com uma cerveja gelada.

O pica-pau tradicional, à moda da Cufra, é um dos snacks de assinatura da cervejaria portuense – recém-chegada a Aveiro – que mais convida a uma tarde de convívio. Especialmente se servida na esplanada junto ao antigo cais de São Roque, com os ares da ria a suavizar o calor estival. O petisco chega à mesa em travessa generosa – a dose serve duas pessoas -, composta por bife grelhado cortado em cubos, linguiça e salsicha fresca grelhadas, pickles, azeitonas e tostas de pão com fiambre e queijo gratinado. O cunho final é dado pelo molho de francesinha da casa, que rega toda a composição. E dá também um toque especial a outros snacks da carta, como o prego no pão ou o cachorro especial, além da dita francesinha, claro.

Nesta incursão do clássico portuense na cidade dos canais, veio também o cachorrinho à moda do Porto, os bifes, a posta de vitela e o bacalhau frito com cebolada, pratos já bem conhecidos dos comensais do restaurante, que abriu há quase 50 anos na Avenida da Boavista, como lembra o slogan gravado à entrada: “A andar ao molho desde 1974”.

Da Santa Francesinha, outra insígnia do grupo Cufra, veio também a francesinha aberta, que leva bife e hamburguer. E ainda a francesinha vegana, certificada pela organização Aliança Animal, e cujo recheio é feito com courgete, tomate, cebola caramelizada, cogumelos, chouriço de soja, salsicha vegana e bifinhos de seitan temperados em vinha d’alhos.

Já para as sobremesas, o restaurante tirou partido da forte doçaria aveirense para introduzir na carta as natas do céu com creme de ovos moles e o Morgado do Bussaco, um doce regional também feito com os afamados ovos moles de Aveiro.

Para acompanhar: um fino bem gelado

Além da Salsicharia Leandro, de onde chegam a salsicha e a linguiça indispensáveis à francesinha (e ao pica-pau), “a Super Bock é outro parceiro que vem de muitos anos”, diz Carlos Sá Pereira, gestor do grupo Cufra. Daí que uma cerveja bem fresca seja a parelha recomendada. Um casamento clássico.