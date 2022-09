O novo Quattro, na Baixa do Porto, serve comida italiana com fator surpresa

Pratos clássicos da cozinha de Itália, mas com um “twist”. É esse o foco do Quattro Ristorante, que abriu durante o verão, na Baixa do Porto, com propostas como lasanha de ossobuco ou orecchiette com amêijoas à Bulhão Pato.

Primeiro, as apresentações. O Grupo P4, que reúne quatro sócios com um mesmo apelido começado por P, já tinha três espaços de restauração: o Öshua Beach Lounge, em Esmoriz, Ovar; o P4 na Praia, em Valadares, Gaia; e o P4 na Baixa, no Porto. E foi bem perto deste último que abriu, em julho, um quarto. O novo Quattro Ristorante investe numa cozinha italiana clássica, simples, mas com muito sabor, na descrição de Pedro Sá, um dos sócios.

“É cozinha italiana clássica com um twist [reviravolta]”, acrescenta Pedro Sá. Por exemplo, logo nas entradas surge a burrata, que surpreende pela junção de presunto, pesto de azeitona e compota de tomate. E, entre os pratos classificados como especiais, encontram-se lasanha de ossobuco, cuja carne é desfiada, e orecchiette (um tipo de massa) com amêijoas à Bulhão Pato. O referido twist também passa por dar aos cozinhados um toque português – sem abdicar, claro, dos produtos italianos, que ali adquirem lugar de relevo. Aliás, um dos couverts consiste numa degustação de queijo Grana Padano D.O.P. e mortadela, nas versões trufada e de pistácio.





A carta, desenhada pelo chef executivo do Grupo P4, Filipe Jorge, e que deverá ser ajustada à estação fria em breve, inclui ainda pastas, risotos e pizas de autor. Avançando pela sala, chega-se ao pátio, que tem cobertura amovível, plantas, mesas cobertas por toalhas brancas e, ao fundo, o forno de lenha. É de lá que saem as pizas, sendo que apenas dois ou três dos ingredientes que as compõem vão ao forno; os restantes são acrescentados depois, para preservar os sabores originais, explica o gerente, Kevin Rodrigues. Nas bebidas, sobressaem os vinhos portugueses, de diferentes regiões, a que se juntam alguns rótulos italianos – em rigor, são quatro, tal como as sobremesas.