O novo N’Ordem é um refúgio luso-espanhol na Baixa do Porto

A nova vida do restaurante no rés-do-chão do edifício da Ordem dos Engenheiros, no Porto, inspira-se na cozinha do outro lado da fronteira. Aqui está-se N’Ordem.

O espaço que acolhe o N’Ordem tem história na restauração da Invicta, tendo ficado na memória e estima urbana como Neptuno, que entre meados do século passado e meados da década passada reconfortou quem mora na Baixa; quem rumava ao Rivoli, a curtas portas de distância; e os profissionais da sede da Ordem dos Engenheiros da Região Norte, proprietária do edifício.

A referência àquela associação vem estampada no nome do novo capítulo do rés-do-chão do 133 da Rua de Rodrigues Sampaio. O N’Ordem resulta da soma de esforços dos proprietários do Bar Tolo, um clássico da Foz; da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto; e do duas estrelas Michelin galego Pepe Vieira, que ajuda na formação do staff e cuja carta serviu de inspiração ao que aqui se come.

O melhor exemplo da aliança luso-espanhola aterra durante as entradas. O Tomate Pacificado é feito de dois exemplares do dito, cozidos, sujeitos a um encontro breve com calda de açúcar e depois desidratados, servidos com burrata. Um fresco achado. As entradas frias incluem ainda carpaccios (de atum e de novilho) e escabeches (atum, perdiz), enquanto nas quentes não faltam croquetas de presunto, rebuçados de bacalhau e ovos rotos. Não esquecendo o quarteto de tábuas e snacks (pinchos, prego do lombo, etc.).

Nos pratos principais, brilha nas carnes o chuléton, um quilo dele, servido com batata frita caseira e maionese aioli. Aposta-se no arroz de forno – do mar, com magret de parto, com camarão tigre ou de cogumelos. O protagonista no peixe é um bacalhau ao pil-pil de lascas bem definidas, com favada de chouriço e generosa e húmida esmagada de batata.

Nas sobremesas, sendo o creme catalana e os churros com chocolate peças naturais neste puzzle ibérico, inova-se com uma variante do Romeu e Julieta: o queijo materializa-se sob a forma de tarte, e em vez de marmelada ou goiabada, gelado de goiaba. A carta de bebidas é ampla nas sangrias e cocktails. Nos vinhos, percorre-se o continente e Açores e viaja-se por França.

Nos dias laborais, há menus mais em conta: 12,50 euros dão direito a couvert, sopa e prato do dia (de carne, peixe, vegetariano ou hambúrguer); mais 2,50 euros garantem sobremesa.