O Mr. O, na Póvoa de Varzim, junta donut e hambúrguer no mesmo prato

Neste espaço não faltam opções que dão primazia ao contraste entre o doce e o salgado.

Juntar donuts e hambúrgueres no mesmo prato? Sim, é possível e é bom. O contraste doce/salgado é uma das imagens de marca do Mr. O. O espaço reabriu renovado em outubro e tem cada vez mais adeptos. Donuts e pão exclusivos, carne de picanha e tudo feito “na hora” são os segredos dos irmãos André e João Neves. A decoração é jovem e simples sem ser banal. O foco está sempre na comida.

A ideia inicial era abrir uma casa de donuts. André, gestor de profissão, foi amadurecendo o sonho à medida que, na cozinha de casa, testava massas. Tinha “uma panca” por donuts. Na pandemia, por brincadeira, começou com os hambúrgueres – a sua segunda “panca” -, num pão só seu que, refere João, foi aperfeiçoando, ao longo de dois anos, “só para comer uma coisa mais fixe”.

“Tenho um amigo que é chef de cozinha. No início, ajudou-me a ter alguma noção”, conta André Neves. A experiência, desde cedo, na padaria dos pais, fez o resto. Depois, foi viajar, provar hambúrgueres e – “ossos do ofício” – até chegar a pesar 112 quilos.

Misturar os dois menus preferidos era “o paraíso”. João era barbeiro. A pandemia tirou-lhe o emprego. Começou a ajudar André com um takeaway de hambúrgueres que, inicialmente, era para ser “só para amigos”. A moda pegou e, num estalar de dedos, ao sábado, havia 90 encomendas.

Decidiram que estava na hora de arriscar. Abriram em maio de 2021. O passa-palavra lançou-os e, já em 2022, os vídeos do youtuber Chentric trouxeram o boom. Hoje, há quem venha de Santa Marta de Penaguião, Trofa, Santo Tirso, Porto, Guimarães e Famalicão.

Entre os mais pedidos está o Mr. O – 130 gramas de picanha, queijo cheddar, bacon, cebola roxa, pickles e molho, no meio de dois donuts – e o Dose Dupla – que duplica a carne e junta queijo mozarela e cebola crocante. Depois, dos donuts aos hambúrgueres com alheira e aos vegetarianos, o difícil é escolher. Além dos hambúrgueres, o Vira o México! – uma espécie de nachos com batatas fritas e jalapeños – e os corndogs (salsichas panadas) estão no topo das preferências. À sobremesa, ganham os donuts: caramelo salgado, tiramisu, chocolate, frutos vermelhos, doce de leite, café.

André e João querem continuar a correr o mundo, sempre a provar hambúrgueres, mesmo em férias. Aprender e inovar são palavras-chave. No futuro, abrir outra loja em Matosinhos ou no Porto faz parte dos planos.