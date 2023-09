O Mês do Cordeiro à Moda de Monção já tem regresso marcado

A 7, 8, 14 e 15 de outubro, o cordeiro à moda de Monção serve-se à mesa de restaurantes locais, com o regresso de mais uma edição do festival gastronómico. Animação popular, workshops e outras atividades fazem parte da programação.

Durante o mês de outubro, o cordeiro à moda de Monção, um dos ex-líbris gastronómicos deste concelho minhoto, ganhará palco reforçado, com o regresso da iniciativa durante dois fins de semana, nos dias 7, 8, 14 e 15. Este prato, que foi um dos vencedores no concurso 7 Maravilhas à Mesa de Portugal, em 2018, será confecionado e servido em restaurantes locais aderentes, mas a programação completa, que será divulgada em breve aqui, inclui animação popular, ateliês de culinária e atividades lúdicas para todas as idades.

O cordeiro à moda de Monção, também conhecido como Foda à Monção, é confecionado em alguidar de barro e levado ao forno a lenha, numa preparação total que decorre em mais de 24 horas, entre banhos e cozedura. Serve-se com um arroz amarelo, feito com açafrão e água de cozido à portuguesa. Em março, é habitual ser protagonista da concorrida Feira da Foda, em Pias.

A edição de 2023 do Mês do Cordeiro à Moda de Monção será marcada pela “troca e partilha de saberes, sabores e experiências com diferentes comunidades migrantes locais”, explica-se na página de Facebook do evento, promovendo-se o intercâmbio cultural. Uma das atividades será a confeção e apresentação de um doce típico de cada um destes países de origem, que poderão ser degustados pelo público na Sala Território do Museu Alvarinho. Outro destaque da programação será o workshop sobre confeção das Roscas de Monção.