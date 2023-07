O Médio Oriente inspira petiscos e cocktails no portuense Gharb

O receituário temperado do Médio Oriente inspirou os pratos de partilha e os cocktails do Gharb, um bar de petiscos em frente ao Jardim de João Chagas, na Cordoaria.

Perfeitamente alinhados sobre uma prateleira estão cerca de duas dezenas de frascos de vidro, recheados com as coloridas especiarias que dão calor, aroma, doçura e até frescura aos pratos e cocktails do Gharb, na zona da Cordoaria, centro do Porto. É o receituário do Médio Oriente, rico em temperos, que está na base da carta deste bar de petiscos – cujo nome significa “Ocidente”, em árabe -, imaginado por Gustavo Guimarães e André Mesquita. Aos dois balcões no interior do pequeno espaço juntam-se duas esplanadas – uma no Campo dos Mártires da Pátria e outra na Rua de Trás – perfeitas para ver passar a cidade, sobretudo ao pôr-do-sol.

Todos os pratinhos que ali se servem, como o kebab de borrego, os ovos turcos, o húmus e a açorda de bacalhau, convidam a serem desfrutados a várias mãos – e muitos deles à mão -, mas há um que se destaca, pela aceitação que tem tido desde o início do projeto. O baba ganoush, à base de beringela, é ali preparado por Tiago Curri, chef brasileiro com ascendência síria-libanesa, seguindo a receita original deste prato da cozinha tradicional do Levante.

Tiago começa por assar o fruto na brasa, fornecendo-lhe um aroma fumado. Depois de assada, a beringela é reduzida a uma pasta, à qual se acrescenta tahini caseiro, alho, sumo de limão, azeite e – cá está – especiarias. Neste caso, pimenta urfa, que fornece um toque fumado, e sumac, para um travo de acidez. O empratamento faz-se com nozes, folhas de sálvia e de hortelã. Como meio para levar esta temperada e fumada pasta à boca, nada melhor que o pão sírio, muito fino e servido ainda quente, também confecionado na casa.

Hibiscus Sour

Este sour integra a nova carta de bebidas, desenvolvida por Valéria Rocken e Rafaela Machado, com inspiração no Médio Oriente. O Hibiscus Sour junta vodca Stolichnaya, sour mix, lima, e xarope caseiro de cardamomo, bem como sementes moídas na hora e infusão de hibisco, que empresta uma coloração rosada ao cocktail de sabor leve e pouco doce, ideal para acompanhar o baba ganoush. No Gharb, os cocktails oscilam entre os 6 e os 8 euros.