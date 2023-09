O Dear Breakfast leva o mundo versátil do ovo até Santos

A cafetaria que já soma moradas na Bica, Chiado e Alfama ganha uma quarta casa em Santos. À mesa, há brunch, petiscos leves e pequeno-almoço para saborear ao longo de todo o dia.

Seis anos depois de se dar a conhecer à capital, com a abertura da primeira morada na Bica, o Dear Breakfast continua a crescer em público e em metros quadrados, inaugurando agora o seu quarto espaço. Depois da Bica, do Chiado e de Alfama, a cafetaria está também em Santos, ocupando a porta 146 da Calçada Marquês de Abrantes, com uma casa “mais acolhedora e confortável”, segundo define Julien Garrec, o francês que criou este projeto e que se mudou para Lisboa, cidade pela qual se apaixonou.

À mesa chegam as propostas que já fazem parte da identidade do Dear Breakfast – o brunch, petiscos leves e pequenos-almoços para provar sem pressas, ao longo de todo o dia. A começar pelo universo do ovo, que na carta da cafetaria mostra toda a sua versatilidade: Royal (escalfados em pão brioche, com salmão fumado, molho holandês, batata e salada, 12€); mexidos com trufa preta ou bacon crocante (desde 7€); ao estilo turco (escalfados com iogurte, manteiga com infusão de pimenta, coentros, sementes de pinhão e pão simit, 10€); em omelete; os clássicos Benedict (11€); ou o bagel com ovos rosa infundidos em beterraba, salmão fumado, requeijão cremoso e cebolinho, 8,50€).

Entre os últimos reforços da carta estão a tartine de queijo de cabra e ricota (com mel, tomilho, noz torrada e salada, 9€); o croque do norte (torrada, molho com cheddar e cerveja, bacon, tomate-cereja, ovo frito, 11€); as panquecas savoury, que agora estão diferentes (com bacon crocante, noz pecan, mascarpone e maple batido, 11€); e nas bebidas, o pink latte (ideal para quem gosta de um toque de gengibre, 4€), mas até ao final de setembro, haverá mais novidades na carta do Dear Breakfast.

Indispensável é o foco numa economia local, presente nos produtos que se trabalham na cozinha. “Como consumidor, sou muito exigente com aquilo que compro. Gosto de produtos locais, de perceber de onde vêm e como são feitos. Quero ter uma ligação ao sítio onde os compro, quero conhecer a sua história”, explica Julien, que tem como parceiros marcas como a Companhia Portugueza do Chá, o Pão do Beco, a Flor da Selva e a Equalfood. Este quarto Dear Breakfast dá nova vida ao lugar onde funcionou uma antiga mercearia e soma 14 lugares, entre mesas interiores e esplanada.