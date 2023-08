O Clássico Beach Bar, na Caparica, cresceu em tamanho (e sabor)

Implantando sobre o areal de São João da Caparica, na Costa da Caparica, o Clássico Beach Bar by Olivier cresceu em área, dentro e fora da areia. Enquanto isso, a cozinha deu-lhe novos sabores, coroados com uma sobremesa com bolas de Berlim.



Há quatro anos que o Clássico Beach Bar by Olivier anima a cena gastronómica da praia de São João da Caparica, na Costa da Caparica, em Almada. Inspirado nos clubes de praia do Rio de Janeiro, foi o primeiro – e até hoje o único – a abrir em Portugal, juntando-se aos outros seis que funcionam em zonas premium da cidade carioca. Este ano, os responsáveis introduziram novidades, no espaço e no menu.

As diferenças, mesmo para quem se estreia no Clássico, são bastante subtis. Quem as explica é Diogo Silva, gerente do espaço, com voz e movimento expeditos. “Aqui, onde existe esta mesa de seis a oito pessoas, ficava a cabine do DJ, que passámos lá para baixo” – aponta para o lounge que acomoda dezenas de pessoas em cadeiras, mesas, camas balinesas e espreguiçadeiras, unidos por um estrado de madeira.





“O que estamos a tentar fazer é unir a vertente do Clássico, que lá fora é muito associada às festas e sunsets, à vertente de restaurante com o selo de Olivier”, acrescenta Diogo. É, pois, nas mesas que ocupam agora a primeira linha do terraço do Clássico que se avista melhor a animação, o pôr-do-sol no Atlântico e os pratos que vieram enriquecer os sabores do menu mediterrânico, com 21 opções de peixe e marisco.

A picanha de tamboril (batizada em virtude do corte aplicado ao peixe) com molho beurre blanc (à base de manteiga) é um deles, a par do bun de lagosta. Diogo recomenda que se acompanhe com o arroz rico – guarnecido com espargos, crocante de amêndoa e tâmaras, uma criação de Olivier. Já para dividir antes do principal, são valores seguros as gambas da costa cozidas e o carpaccio de três beterrabas com queijo feta, anchovas e molho de citrinos.





Estando em cima da praia, terreno fértil para os vendedores ambulantes de bolas de Berlim, o Clássico Beach Bar by Olivier criou este verão uma sobremesa original que as tem como protagonistas. São três pequenas bolas recheadas com doce de ovos e que podem ser molhadas, com o garfo, numa bola de gelado de baunilha da Artisani e em doce de leite. A mesma marca tem disponível uma série de outros sabores.

Já no lounge na areia, onde a música de DJ se escuta algumas oitavas acima – e há sunsets a partir das 18h ao fim de semana -, o menu é mais reduzido que o do restaurante de 90 lugares. Inclui, por exemplo, saladas de camarão e abacate e de cuscuz e beterraba; entradas como choco frito; e snacks como hambúrguer de 200 gramas de carne com batatas fritas. Transversal a ambos os espaços é o menu de bebidas, com vinhos e cocktails.