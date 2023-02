O Boinas é um regresso aos sabores da infância, em São João da Madeira

Um jovem casal assumiu o leme do restaurante do Museu da Chapelaria com uma cozinha enraizada na memória, mas com uma abordagem contemporânea e criativa, que valoriza os sabores de aconchego.

Telma Sousa e Luís Tavares trabalhavam em restauração no centro do Porto quando a pandemia os levou a repensar o futuro. Queriam um espaço próprio, fora das grandes cidades, onde pudessem pôr em prática as suas ideias. “Os dois gostamos muito de estar à mesa e da cozinha tradicional portuguesa. Faz-nos lembrar a nossa infância. E esse foi sempre o nosso foco, mas queríamos também dar um toque contemporâneo e juntar as nossas recriações”, afirma Telma.

A oportunidade surgiu há menos de um ano, quando o jovem casal se encarregou do restaurante e cafetaria do Museu da Chapelaria, em São João da Madeira, rebatizando-o de O Boinas.

Em homenagem à envolvência do espaço, além de acolherem exposições temporárias, em sinergia com a agenda cultural do museu, encontram-se também referências ao legado industrial da cidade logo ao início da refeição. “No nosso couvert, o pão chega à mesa numa boina de criança, e a manteiga vem numa sola de sapato”, refere Luís.





A partir daí, Telma assume o comando da sala e guia os comensais pelas propostas inspiradas nas memórias da infância, que Luís prepara na cozinha. “Tentamos manter os sabores e os ingredientes tradicionais, mas dando uma lufada de ar fresco”, descreve o casal.

A delícia de queijo é uma das entradas que desde logo convence. “Pão, queijo e presunto são as três coisas que o português mais gosta de ter à mesa, na nossa opinião”, diz Telma. Daí que esta sêmea recheada com uma fusão de três queijos e presunto nacional para mergulhar as tostas seja uma opção consensual, a par de clássicos como as pataniscas de bacalhau e a salada de polvo.

No campo das reinvenções, destacam-se ainda pratos como o crocante de bacalhau, uma interpretação do bacalhau à Zé do Pipo, a massada de peixe feita com aletria ou a tempura de polvo acompanhada com risoto de tomate.

Numa carta sazonal, que se propõe a mudar a cada seis meses, o bacalhau e a bochecha de porco têm lugar cativo desde a abertura do restaurante. A carne é estufada em vinho tinto e vai ao forno numa canoa de barro preto. É servida com castanhas caramelizadas, puré de batata e grelos salteados.

O menu contempla ainda um par de sugestões vegetarianas e pratos infantis, preparados na hora ao gosto da criança, de forma a evitar desperdício. E durante a semana, existe também um convidativo menu de almoço que inclui o couvert com pão d’Ul – tradicional de Oliveira de Azeméis, terra natal do cozinheiro, que assume o compromisso de usar o máximo de produtos locais e regionais na cozinha d’O Boinas -, entrada, prato principal (carne, peixe ou vegetariano), sobremesa, bebida e café. Os filetes de robalo com broa, o crocante de arroz de pato, a jardineira, o bacalhau à Brás e os rojões à minhota são alguns dos pratos que já brilharam ao almoço. “O que é da tradição portuguesa é o que eu gosto de cozinhar, uma cozinha simples, mas gulosa”, remata o chef. E O Boinas demonstra isso mesmo, numa celebração dos sabores de aconchego e do prazer de estar à mesa.

O MENU

Menu de almoço: 12 euros (inclui couvert, entrada, prato, sobremesa, bebida e café)

Especialidades: crocante de bacalhau, bochecha de porco confitada, tempura de polvo com risoto de tomate

Sobremesas: trouxa de Abade de Priscos, torta de ovos moles, brownie de amendoim