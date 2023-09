Novo restaurante 138 aposta no sushi de fusão, na Avenida da Liberdade

No restaurante do hotel 138 Liberdade Avenida, hóspedes e passantes têm agora uma carta de cozinha tradicional portuguesa e sushi de fusão assinada pelo chef Pedro Monteiro. A esplanada rodeada por um jardim é um bálsamo em pleno bulício citadino.

O antigo hotel Fonte Cruz é agora o 138 Liberdade Avenida, e, com a gestão da Amazing Evolution, o restaurante no piso térreo ganhou uma nova oferta, em duas vertentes: cozinha tradicional portuguesa e sushi de fusão, com menu de degustação disponível ao almoço e ao jantar. O chef Pedro Monteiro, 32 anos, passou um ano em formação com o chef Pedro Almeida (Midori, Penha Longa, 1* Michelin) e aplica agora as técnicas japonesas no peixe fresco da costa, sendo coadjuvado por um sushiman, num balcão virado para a sala.

As peças, com ou sem arroz japonês, juntam ingredientes como lírio, atum, vieiras, leite de tigre, caranguejo, caviar, trufa ou até pimentos padrón. Mas também robalo, lagostim, cogumelos e wagyu, a conhecida vaca de raça japonesa. As sobremesas são igualmente nipónicas, como a de tarte de yuzu (citrino) com amêndoa, gelado de lima, coco e hortelã. O menu de degustação custa 75 euros por pessoa (sem bebidas) e é uma forma de provar as criações do chef, mas a carta também dá liberdade de escolha, com a mesma sofisticação.