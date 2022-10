No novo Tosco, em Alcântara, há petiscos e menus de almoço a preço convidativo

Bárbara e Afonso são o casal à frente do Tosco, o novo restaurante de comida tradicional portuguesa do bairro de Alcântara. Aos almoços a aposta é nos pratos do dia, enquanto à noite saem mais os petiscos para convívios animados.

Carne de porco à portuguesa, solha frita com arroz de feijão, pernil assado, feijoada de chocos e arroz de pato são os pratos fixos que compõem, de segunda a sexta, o menu semanal do Tosco. As alternativas correspondentes de carne e peixe variam consoante os produtos disponíveis, a sazonalidade e a inspiração de Afonso Santos na cozinha do novo restaurante de Alcântara, que gere com a mulher Bárbara Mota.

Recém-casados, ele com 27 e ela com 35 anos, têm dividido o tempo entre a vida pessoal e o Tosco, cuja ideia já alimentavam há algum tempo. “Sempre me vi a ter um negócio próprio, e a nossa ideia era começar com um espaço pequeno”, explica Afonso, natural do Bombarral e formado em Cozinha e Pastelaria na EHT do Estoril. O bichinho, acrescenta, nasceu das vivências na pastelaria dos pais em Peniche.





“Sempre estive mais ligado à pastelaria, mas quando experimentei cozinha, gostei”. Um percurso que o levou a trabalhar numa cozinha de produção de José Avillez, no Penha Longa, em Sintra, e na Fortaleza do Guincho, casa Michelin liderada por Gil Fernandes. No Tosco, por estes dias, Afonso não tem tido mãos a medir, sendo que a mulher o ajuda na cozinha e na sala aos jantares, após os turnos na enfermagem.

O grande atrativo para quem trabalha, vive ou passa pela zona é o menu de almoço completo, a 10 euros, que traz para a mesa um cesto de pão de Rio Maior e broa de milho, manteigas, azeitonas, prato do dia (carne ou peixe), bebida (jarro de vinho branco ou tinto de 0,25cl, imperial, refrigerante ou água), sobremesa do dia e café. Os pratos são anunciados numa ardósia à porta e também nas redes sociais.





A chegada do outono trouxe, entretanto, novos produtos e inspirações a Afonso no que toca aos pratos da carta fixa, muito pedidos ao jantar (de quarta a sábado). É o caso do coelho à Tosco, que aqui surge acompanhado de pera bêbeda e uma fatia de pão frito em manteiga; e da salada de lulas grelhadas a baixa temperatura com diospiro (fruta da época), pickle de cebola pérola e agrião, que figura nos petiscos.

Croquetes de cozido à portuguesa, ovos rotos com farinheira, pica-pau e camarão salteado são outras das opções de petiscos, dos quais Afonso recomenda pedir dois e conjugar com a partilha de um prato principal, na conta ideal para duas pessoas. Já nos principais, saem muito o chambão (vaca) estufado e o polvo à lagareiro. As sobremesas são diárias e tradicionais, como leite-creme ou mousse de chocolate.

O MENU

Menu com prato do dia…10 euros

(inclui pão, azeitonas, manteiga, prato do dia, bebida, sobremesa e café)

Especialidades: polvo à lagareiro; coelho à Tosco

Sobremesas: leite-creme; mousse de chocolate