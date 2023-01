No Funchal, a nova carta do Il Basilico está aberta a votação

Os pratos mais votados estarão em destaque no novo menu deste restaurante italiano.

Entre os dias 13 e 22 de janeiro, o festival Itália com Alma, vai permitir aos clientes do Il Basilico votarem nos seus pratos favoritos. Esses, foram criados para integrar a nova carta do restaurante.

O chef do espaço Cristiano Cutietta, natural de Florença, em conjunto com o convidado Cosimo Cassano, propõem um menu composto por crostini, carpaccio, bruschetta, risotto, ravioli, focaccia, gnocchi e pizzas. No final, e como já aconteceu nas outras edições do festival, os pratos eleitos ganham destaque no menu renovado.





O convidado Cosimo Cassano foi durante vários anos o responsável pelo Bacco, em Barletta, Itália (uma estrela Michelin entre 1987 e 2020). No final de 2020, assumiu o comando da cozinha do restaurante Le Lampare al Fortino, em Trani, também na Itália. Aqui, conjuga a experiência da cozinha do mundo com os ingredientes locais, aliando tradição e inovação.

O Il Basilico pertence ao grupo PortoBay e localiza-se junto à promenade do Lido, no Funchal.

Reservas online, por telefone (291 708 708) ou através do email [email protected].