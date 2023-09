No concelho de Ovar, nasceu um bar de praia para todas as horas

Em Cortegaça, servem-se sangrias e cocktails, sandes e saladas, na esplanada e na sala do Dacasca Bar. Joana Amaro quer perpetuar o nome da família. Garra não lhe falta.

Joana Amaro sabia o que queria, foi percebendo o que funcionava e o que não resultava no ramo. “Cresci aqui”, conta. A correr por entre mesas. Trabalhou no bar dos primos, das mesas para o balcão, do balcão para a cozinha. Dali, passou para o restaurante do pai Amadeu e da mãe Paula, o D’Aurora, a paredes-meias, primeiro nas mesas, depois na cozinha. Há três semanas, abriu o Dacasca Bar com esplanada em dois patamares, sala espaçosa e luminosa, com snacks, saladas, prego no prato, menu para crianças, sangrias, cocktails, vinho a copo.

É um bar de praia com oferta para o dia e para a noite, happy hours de vez em quando. Aos fins de semana há música ao vivo ou DJ na esplanada. “Queremos chegar a mais gente, equilibrar os fins de semana com bandas e DJ, ter um bar que agrade a todos.” Cativar diversas faixas etárias. E nada é por acaso. “Fazia todo o sentido manter o nome, é um nome que tem peso”, diz. Dacasca era como se chamava a discoteca do pai que mexeu com a noite do norte nos anos 80 e 90 do século passado.

A carta reflete a visão de Joana. Nas entradas, almofadas de queijo e especiarias, bolas de frango oriental, nuggets de frango, asinhas de frango picantes, panados de camembert, bolas italianas. Nos snacks, várias tostas, hambúrguer de carne e vegan, cachorro, americana, prego em pão polar. No prato, prego de filet mignon, menu para crianças com nuggets ou salsichas e respetivos acompanhamentos. E saladas com bases fixas e ingredientes escolhidos a gosto, entre patê de atum, frango, camarão, milho, ovo cozido. Para comer ali ou levar para a praia ou para casa. “Temos opções saudáveis, iogurte com fruta e granola, açaí.” Nas sobremesas, tarte de lima e tarte de maracujá, gelados em bola. Nas bebidas, o habitual num bar, sangrias, cocktails, gins, uísques, aperitivos, licores, espumantes e vinhos a copo. As sangrias de frutos vermelhos, de maracujá, a tinta e a branca, são receitas da Joana, é ela que as faz.

A imensidão do mar que, por vezes, se confunde com o céu, é o cenário que se estende a toda a largura do bar. Pela frente, nada mais do que uma vista magnífica que todos os dias se renova e brinda com um pôr-do-sol em várias tonalidades. “Costumamos dizer que é uma vista impagável”, observa.

Joana Amaro fez duas licenciaturas, de marketing e jornalismo, em quatro anos, acaba de entrar no mestrado de design e publicidade no IADE, em Lisboa, com bolsa de mérito. Concretiza o seu plano, quer honrar o negócio de família, ser lembrada por isso. “Adoro estar aqui e quero fazer jus ao que o meu avô e o meu pai fizeram”, confessa.

No Dacasca Bar, Joana está em todo o lado. “A cozinha tem de estar no ponto”, explica. Criou o vestuário da equipa, vestido, top, t-shirt ou sweat para as raparigas. E tem mais ideias para aplicar. “Já comecei a trabalhar em conceitos de inverno”, revela. É o caso de brunchs aos sábados e domingos, noite de fados de 15 em 15 dias ou mensalmente, fechar a esplanada no inverno para continuar a ter aquela vista a partir de Cortegaça que só o oceano e o céu sabem compor.