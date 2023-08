No Chuck, em Pombal, a estrela é a carne de vaca

O novo restaurante da cidade chama-se Chuck e privilegia a carne de vaca, servida das mais diferentes formas. Lá fora, há um jardim pronto para os dias e noites de verão.

Era uma casa muito engraçada: não tinha vida nem tinha nada. Mas desde junho que o rés-do-chão da Casa Cor de Rosa (um dos mais belos edifícios da cidade de Pombal, da autoria de Ernesto Korrodi) voltou a abrir as portas e a encher-se de movimento, cheiros e sabores. As portadas de madeira resguardam o Chuck, palavra inglesa para definir “uma parte muito específica da vaca, o equivalente ao lombo do acém”, explica à “Evasões” o proprietário, Gustavo Tavares, que já antes investira num outro espaço na cidade, o italiano Ciao Bella.

“Há muito que tinha a ideia de abrir uma steak house em Pombal. Mas faltava-me encontrar o espaço. Quando soube que este estava disponível, não pensei duas vezes”, conta o chef, que aposta em “carnes finas e não maturadas”, numa mescla de “produtos diferenciados, servidos num espaço requintado”. Já antes ali funcionara um restaurante, mas há algum tempo que o espaço se encontrava vazio. Agora, às mesas de madeira vão parar uma seleção considerável de queijos e enchidos regionais como entrada. Depois, há algumas especialidades que estão a fazer o seu caminho. É o caso do lombo de bife chuck guarnecido com maçã e foie gras, ou a picanha da Argentina, cujo corte é feito na mesa, à vista de quem a vai degustar, antes de ser serpenteada com sal, apenas.

Também nos acompanhamentos Gustavo aposta na diferença. Quando há batata frita é de um corte fino, tornando-a quase palha; ou então, se mais grossas, guarnecidas com parmesão e maionese trufada. De resto, a trufa está presente noutras variações, como no puré de batata. Outros acompanhamentos estão a fazer história: o arroz de ervilhas com bacon e a mistura de cogumelos são exemplos. Além da carne de vaca, há outras variedades a ganhar destaque, como é o caso do pato, borrego, ou a carne de porco da Sertã, em que o corte se assemelha ao da vaca.

Cá fora, o espaço Garden toma conta da esplanada, sendo esta mais vocacionada para servir saladas frescas e hambúrgueres, ou ainda uma carta variada de cocktails, muito apreciados ao final da tarde. O espaço é emoldurado pelo Jardim do Cardal, no coração da cidade.