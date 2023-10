Nicolau Cascais, um café pet-friendly para todas as horas (com anfitrião canino)

O pinscher mais famoso da capital chegou à vila de Cascais com o seu "all day cafe", onde, naturalmente, os visitantes patudos também são bem-vindos.

O Nicolau, o popular café lisboeta que tem como mascote um cão personificado num quadro em pose aristocrática, abriu uma nova casa nesta primavera. Atendendo ao desejo de ter uma morada junto ao mar e aos pedidos dos clientes, instalou-se em Cascais, numa zona residencial muito próxima do centro da vila.

O novo espaço segue a identidade da casa original, mas com um design de inspiração balnear. Daí que, não faltando o quadro do Nicolau pintado pela artista Catarina Rosa, assuma uma decoração em tons de cor de rosa e verde, assinada por Joana Durão, artista e residente em Cascais, com bonecas banhistas em cerâmica sentadas nas prateleiras e uma praia recriada em papel de parede.

O menu do novo all day café (com comida para todas as horas) também manteve alguns clássicos, como os ovos e as panquecas, aos quais se juntaram várias novidades: cabe na lista a sopa asiática picante Tom Yum de camarão, o Favorito Nicolau (couve coração assada com molho romesco, bacon caramelizado e pistacho), o risoto de abóbora com leite de coco e queijo de cabra, e ainda gelados caseiros e milkshakes. Há opções veganas e vegetarianas, e também se encontram à venda as kombuchas, granolas e manteigas de amendoim caseiras.

As novidades do Nicolau Cascais estendem-se ainda a um bar maior, que permitiu alargar a oferta de cocktails, e uma área exterior com esplanada, para aproveitar o sol.

À semelhança dos outros espaços do grupo em Lisboa – Nicolau, Basílio, Olivia e Amélia – e no Porto – Nicolau e o recém-aberto Amélia, na zona da Foz -, todos com anfitriões caninos, o Nicolau Cascais também está de portas abertas a visitantes de quatro patas, recebendo-os com uma taça de água e biscoitos.