Na Boavista, a Glad é uma ode ao bom chocolate artesanal

O aromático chocolate artesanal da Glad é inteiramente produzido na Boavista, Porto, numa pequena fábrica projetada por duas irmãs que querem dar a conhecer o verdadeiro sabor do cacau.

Dar a conhecer o verdadeiro sabor do cacau, respeitando as características associadas aos diferentes países de origem é a ambição das irmãs Marcella e Katrin Cavalcanti, que lançaram a marca de chocolate artesanal Glad em maio do ano passado. Ao mesmo tempo foi inaugurada a loja, na Rua António Bessa Leite, que funciona como ponto de venda e espaço de produção.

O projeto foi surgindo aos poucos nas vidas das irmãs brasileiras. Em 2015, Marcella, formada em engenharia, fez um curso de gastronomia em Nova Iorque e aproveitou a estadia na cidade para visitar uma fábrica de chocolate “bean-to-bar”, que lhe deu a conhecer o chocolate de especialidade. Em 2020, visitou os pais que vivem Portugal e, num momento em que Katrin também cá estava de férias, começaram a fazer chocolate em casa e a vendê-lo nas redes sociais, “com um nome e um processo de produção diferentes”, recorda Marcella. A partir daí, a paixão pela indústria do chocolate artesanal levou Marcella a fazer vários cursos e a visitar diversas fábricas pela Europa fora. Apesar de terem conhecido o chocolate de especialidade já em idade adulta, as duas irmãs sempre foram consumidoras do doce – culpa da sua ascendência suíça, refere Marcella entre risos.

Todo este percurso culminou na Glad, que combina os “melhores grãos de cacau com ingredientes de origem consciente” para dar forma às tabletes das primeiras linhas da marca, a Origens e a Sabores. A Origens, como o nome indica, foca-se na proveniência dos grãos, que chegam da República Dominicana, Nicarágua, Madagáscar e Equador, e dão forma a chocolates “single origin”, ou seja, com cacau de uma só plantação. Já a linha Sabores junta os “single origin” a ingredientes como amêndoas do Alentejo, sal marinho de Castro Marim, framboesas, café, aveia e nibs de cacau. A oferta da marca inclui ainda uma surpreendente infusão de cascas de cacau e nibs de cacau da República Dominicana.

Quem quiser conhecer toda a gama e o funcionamento da pequena fábrica de chocolate pode participar nas oficinas que acontecem dois sábados por mês. A visita dá direito a conhecer a história da Glad, espreitar a produção, personalizar uma tablete e fazer uma prova de chocolates.

Glad. Rua António Bessa Leite, 1468, Loja 14, Porto. Tel.: 910 782 616. Das 10h às 17h, de terça a sexta; até às 15h ao sábado. Encerra domingo e segunda. Preço: tabletes desde 7,95 euros. Oficinas a 25 euros/pessoa