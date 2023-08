Meia-Dúzia abre loja em Lisboa com sabores portugueses em bisnagas

Depois do Porto, a Meia-Dúzia, sediada em Vila Nova de Famalicão, abriu a primeira loja na capital, no sopé do Elevador de Santa Justa. Dentro das bisnagas há compotas, cremes de chocolate, pastas de azeitona, chutneys, molhos e mel.

A montra com bisnagas em engrenagens giratórias, inspirada no cenário mágico da fábrica de Willy Wonka, vai atraindo a atenção dos milhares de visitantes que fazem fila, mesmo em frente, para subir o Elevador de Santa Justa. “Queríamos estar no Chiado, porque temos conquistado muitos clientes turistas”. “Mas se já existimos há 11 anos é graças aos portugueses”, conta Jorge Ferreira, engenheiro químico e co-fundador da Meia-Dúzia com a irmã, Andreia Ferreira, engenheira alimentar.

Comparar o interior da loja a um ateliê de pintura não é exagero. Afinal, foram os tubos de tinta que Jorge utilizava para pintar – “uma paixão de miúdo” – que serviram de inspiração para a embalagem. A ideia de vender doces artesanais em bisnagas, essa, nasceu durante um projeto universitário em que Andreia pediu ajuda ao irmão, também formado em Gestão. “Começámos com doces de fruta porque era mais fácil associar a cor aos rótulos”, conta ele. “Quisemos criar um produto único e inovador”.

Da garagem da casa dos pais, na aldeia de Outiz-Famalicão, a norte do Douro, para uma primeira loja no MAR Shopping, foi um passo curto. Seguiram-se três moradas no Porto e a expansão para Lisboa, sem perder o controlo do processo, desde a recolha das matérias-primas até ao consumidor final. As receitas são criadas por Andreia e testadas em laboratório. “No caso das frutas, as que utilizamos são DOP ou de Indicação Geográfica Protegida e não utilizamos químicos ou conservantes”.

O recurso à bisnaga de alumínio foi estratégico, diz Jorge, pois evita que o produto entre em contacto com o ar e a luz, que causam oxidação. No momento de degustação, mostram também a versatilidade dos doces e salgados, que podem ser barrados em tostas, usados como tempero de saladas, sushi ou carne ou cobertura de bolos e iogurtes. Com fruta há mais de 25 referências, como figo e laranja com canela; ananás com erva-príncipe; banana e clementina com rum; entre outras.

Na gama de cremes de chocolate, a Meia-Dúzia ultrapassa pontualmente a fronteira nacional para apresentar criações à base de cacau de São Tomé e Príncipe 75-80% com yuzo japonês, mirtilo e vinho licoroso, laranja, maracujá, cereja e brandy ou uma junção de amora, avelã e noz-moscada. As especiarias mantêm uma ligação histórica com Portugal. No capítulo dos salgados há chutneys de manga e pimento e pastas de azeitonas portuguesas Negrinha do Douro e Galega, da Beira Interior.

Azeites, mel, chás aromáticos e licores completam a oferta da loja, que aposta muito em packs de três e seis sabores, personalizáveis e com tamanho de viagem. Os clientes vegan também encontram opções. Já quem quiser preparar um jantar pode aconselhar-se na loja sobre quais as bisnagas mais indicadas para cada tipo de queijo, assim como colher ideias de receitas de entradas a sobremesas, online.