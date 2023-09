Maynard’s Burgers: hambúrgueres com carácter no Porto

Vieram de Sergipe, Nordeste brasileiro, para Portugal. Primeiro Ygor, depois o sobrinho Matheus. Juntos abriram a Maynard’s, hamburgueria com o nome da família.

Quando Ygor Maynard decidiu vir para Portugal, por altura da pandemia, parte da sua família já morava cá, no Algarve. Mas ele preferiru o Porto para apostar, com o sobrinho, num espaço de restauração. Com formação como pizzaiolo, pensou inicialmente numa pizaria, mas o primeiro espaço que encontraram era pequeno e o quadro elétrico não aguentava um forno. Então, Matheus sugeriu uma hamburgueria.

Especializado em fazer hambúrgueres para os amigos, e também com formação na área, criou, com o tio, uma série de sabores originais. Um, criação de Ygor, remete para o trabalho de pizzaiolo: um hambúrguer margherita; outros, têm sabores inspirados na terra-natal, como o Arretado (nome escolhido pelos clientes em votação no Instagram). Neste, a acompanhar a carne de bovino, está o queijo coalho, típico do Nordeste brasileiro, e o melaço de cana-de-açúcar.





O Arretado já começa a ser muito pedido, mas os “best sellers” têm sido o double smash burguer e o referido margherita. A primeira Maynard’s abriu em Fernão Magalhães, mas o espaço rapidamente se fez pequeno para o número de clientes. Abriram casa nova perto do Campo 24 de Agosto, encerraram a anterior e, há cerca de três semanas, abriram um uma loja ainda maior, na Boavista, que inclui esplanada.

Agora, têm espaço para serviço de bar. Entre os vários cocktails, destaque-se a caipirinha Maynard’s, diferente da tradicional por ser adoçada com melaço. Ao almoço, servem também prato de dia: é só escolher a carne, bovino ou frango, e o acompanhamento é feijão e arroz. Nas entradas, também há coxinhas (incluindo vegetarianas) e bolinhas de queijo, sabores que remetem para o outro lado do Atlântico.