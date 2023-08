Maré: no Guincho, a nova casa de Avillez faz-se de mar e memória

Na costa do Guincho, onde aprendeu a pescar polvos e apanhar percebes, José Avillez estende o seu legado com este novo Maré, de frente para o mar. O peixe e marisco nacional protagonizam a carta que quer ser diferenciadora na zona.

No regresso à zona onde nasceu e cresceu, José Avillez sente-se em casa. A Praia do Guincho foi a sua praia de infância, onde depois veio a surfar. Foi também aqui que aprendeu a pescar polvos e apanhar percebes, episódios gravados na memória. “Cresci com este cheiro do mar e com as plantas das dunas. Este ambiente transporta-me sempre para a minha infância. Ainda hoje tenho uma relação muito forte com o mar, uma grande influência na minha cozinha”, explica o chef cascalense, que abriu uma nova casa no Guincho, o Maré.

Tal como o nome de batismo já o revela, o produto fresco que vem do mar – que serve de panorâmica no interior e na esplanada do restaurante, onde cabem mais de 150 comensais – tem honras de cabeça-de-cartaz à mesa. “Acredito que em Portugal temos o melhor peixe e marisco do mundo, pela sua qualidade e sabor absolutamente único”, adianta Avillez, que soma outras moradas lisboetas como os estrelados Belcanto e Encanto, Bairro do Avillez e Cantinho do Avillez.

Ainda assim, numa linha costeira de restaurantes habituados a trabalhar peixe e marisco, o chef quis criar “algo diferente, mas igualmente bom”. “A nossa carta baseia-se no peixe e marisco português, mas introduzimos criatividade em cada prato”, diz o chef, enumerando as várias alternativas de guarnições, a zona de crus onde se preparam tártaros e marinados e os petiscos e entradas “com um twist”.

Amêijoas à Bulhão Pato e ao natural; bruxinhas de Cascais; gambas com flor de sal e cozidas; carabineiro algarvio grelhado; lagosta e lavagante azul cozidos ou grelhados; ovos verdes crocantes em escabeche (cinco euros, duas unidades); escabeche de fígado de bacalhau (oito euros); gaspacho de cereja, presunto e manjericão (doze euros); ou ovos estrelados com molho de bife (doze euros, “um prato que remete para a minha infância”, conta Avillez) são algumas das opções para começar.

Na brasa, destaque para o robalo e a corvina fatiados com azeite, cebolinho e limão (39,5 e 33 euros), mas também se trabalha a lula, polvo, atum ou camarão-tigre. Para fazer parelha no prato, há acompanhamentos como xerém de amêijoas e coentros, açorda de gambas, arrozes, saladas, legumes salteados ou batatinhas a murro com azeite de alho e emulsão de kimchi, a couve fermentada dos coreanos.

A cataplana que junta robalo, corvina, carabineiro e amêijoas (47,5 euros) é uma espécie de best of do que vem do mar, e há ainda espaço para o bacalhau à Brás (26 euros); o arroz de carabineiro, caranguejo e amêijoas (70 euros); o caril vegetariano de legumes na brasa com arroz basmati (25 euros); e algumas alternativas com carne, como o bitoque do lombo com ovo a cavalo e os bifinhos de porco alentejano. Para o remate final, uma das opções é a avelã em diferentes texturas (gelado, mousse e crumble com flor de sal), uma sobremesa já clássica de Avillez que vem alterando ao longo dos anos.

As mais de cem referências vínicas ajudam a refrescar os dias quentes, sem tirar os olhos postos do mar, e de sexta a domingo com a vantagem de o restaurante não fechar entre refeições. A rimar com a localização costeira está a própria decoração oceânica da casa, dos mosaicos com padrões náuticos aos relevos de conchas na textura das paredes, cerâmicas de cavalos-marinhos e a raia feita em madeira e suspensa numa das salas.