Mama Shelter Lisboa volta a servir brunch ao domingo

A partir deste mês, os brunchs regressam ao restaurante do hotel Mama Shelter, no Rato, aos domingos, ganhando uma temática especial uma vez por mês. Domingo, 18, será dedicado ao regresso às aulas.

Servido das 12.30 às 16 horas, sempre ao domingo, o brunch do Mama Shelter inclui sabores clássicos e nacionais, bem como referências francesas. Oferece doces e salgados, como croissants, brioches e pains au chocolat, carnes frias, queijos e salsichas, bolos à fatia, crepes, ovos, iogurte, fruta, pão, broa de milho e pastéis de nata, na companhia de café, chá, sumos naturais ou água aromatizada. Opções veganas e sem glúten são também disponibilizadas

Todos os brunches são assinados pelo chef Nuno Bandeira de Lima. Os temáticos (que acontecem uma vez por mês) custam 35 euros e os regulares 30 euros. Já para as crianças até aos 12 anos de idade, o preço é de 14 euros.

As novidades não se ficam pelo brunch. Setembro trouxe também uma nova programação musical ao hotel, que passa a contar com a atuação de dois artistas em simultâneo (um no terraço e outro no restaurante), por noite. No terraço, aberto ao público, a animação vai das 19h até às 23h, e no restaurante a festa acontece a partir das 21.30 à prossegue até à 01.30. DJ live sessions e rodas de samba é o que se pode esperar.