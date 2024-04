A Praça, no Beato, tem brunch caseiro e nacional ao fim de semana

No início do ano, a Praça, no Beato, lançou um brunch de sábado e domingo com o melhor dos produtos de cada uma das suas alências. Ao domingo, há atividades infantis gratuitas, a cargo da associação Magnolia Method.

Poucas horas antes de o brunch ser disposto na ampla sala da Praça – aberta há dois anos nos antigos edifícios da Manutenção Militar, do século XX, no Hub Criativo do Beato – o pão caseiro de massa-mãe é colocado a cozer no forno. Quando os clientes chegam, ele ainda está quente e estaladiço, pronto a acompanhar a vasta seleção de queijos e enchidos, de várias regiões do país, que preenchem a grande mesa central: os chouriços do Fumeiro do Barroso (Montalegre), e d’Os Beloteiros (Arronches) e o queijo da Quinta de São Cosme (Gouveia), para citar alguns.

“O fator diferencial é termos uma padaria, que nos permite fazer tudo de forma caseira, um bar e uma charcutaria”, explica o chef Glediston Santos, responsável pela comida da Praça e agora também do restaurante Refeitório, aberto recentemente. A ideia foi estruturar a oferta em torno de cada uma das valências do projeto, que trabalha com pequenos produtores de todo o país, alguns biológicos. Voltando ao buffet, quem quiser pode barrar compotas artesanais nas fatias de pão, ou molhá-lo em azeite; e juntar tudo a iogurte com granola caseira e frutas da época.

Para os gulosos há também brownie de chocolate, torta de laranja, arroz-doce e bolos de milho e de iogurte, entre outros itens de pastelaria confecionados ali mesmo. Paralelamente, há três estações de cozinha com panquecas, ovos e tostas feitos no momento. Ovos escalfados com farinheira; escalfados em tomatada; omelete com ervas frescas; tosta de focaccia de queijo e peru no forno; e tosta de focaccia de pesto, folhas verdes e queijo da ilha são algumas opções. No campeonato das panquecas, há-as doces e salgadas, como a de barriga de porco e queijo.

“Do Refeitório trazemos sopa de legumes e caldo verde, pratos quentes que mudam consoante a estação e pizas artesanais”, continua Glediston Santos. Nas bebidas, estão incluídos sumos de fruta, limonadas, chá frio, águas aromatizadas, café e vários tipos de leite. Uma vez que se destina bastante a famílias, ao domingo o brunch tem atividades pedagógicas gratuitas – dia 28 será um jogo para as crianças aprenderem a gerir as emoções. Em maio, haverá um workshop de prendas para as mães (dia 5); montagem de lanternas (12) e criação de um aquário (19).

Praça

Hub Criativo do Beato, Travessa do Grilo 1 (Beato)

Tel.: 210 507 569

Web: apraca.pt

Brunch, sábado, domingo e feriados, das 11h às 15h.

Preço: 30 euros; 15 euros (5 aos 12 anos); gratuito até aos 4 anos.