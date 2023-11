Mama Shelter, em Lisboa, convida chef João Figueirinhas para novo jantar temático

O chef João Figueirinhas, que neste momento chefia a cozinha do Tenro by Digby, no hotel Torel Avantgarde Porto, é o convidado do jantar temático de novembro do restaurante Mama Shelter, em Lisboa. Acontece dia 28, terça-feira.



Depois da estreia dos jantares temáticos “Mama is having an affair with…” com a chef Valeria Olivaria, do restaurante peruano Las Cholas, em setembro, e de receber o chef Hugo Guerra, do restaurante Lobo Mau, em outubro, eis que o mês de novembro leva à cozinha do chef Nuno Bandeira de Lima o convidado João Figueirinhas. O profissional vai assinar o menu especial na noite da próxima terça-feira temática, dia 28 de novembro.

Prometendo “uma surpreendente viagem de sabores”, o menu do chef do restaurante Tenro by Digby será composto por um amuse-bouche, duas entradas, um prato principal e uma sobremesa, pelo valor de 42 euros (incluindo água e café). Pão, atum e maionese picante será o amuse-bouche; seguido de mexilhão de escabeche com cenoura e arancini com prato e amba (um condimento indiano com puré de manga e grãos de feno grego), nas entradas; e doce de castanha, mascarpone e miso, como sobremesa.





João Figueirinhas iniciou o seu percurso profissional na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto e passou por reconhecidos hotéis e restaurantes com Estrela Michelin em Portugal, Espanha e no Reino Unido. No seu trabalho, tem-se focado em “transmitir uma perspetiva global” da gastronomia com “criações culinárias visualmente deslumbrantes” que são já uma imagem de marca. Os jantares temáticos do hotel Mama Shelter dedicam-se à comida internacional e têm acontecido todas as terças-feiras.