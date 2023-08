Lumi Geladaria: os novos gelados artesanais de Benfica

A aposta na fruta nacional, que chega do mercado local, é um dos pilares desta nova casa, com duas dezenas de gelados e sorvetes artesanais. Para o verão, a frescura assegura-se com sabores como o de cereja e o tríptico limão, rosmaninho e mel.

Um ribatejano ligado à consultoria em recursos humanos e um madeirense enfermeiro decidiram mudar de vida e dar gás à paixão comum pelo mundo dos gelados. “O interesse foi crescendo à medida dos cursos e formações que fomos fazendo”, explica Miguel Pereira, natural do Funchal. “Os gelados são um mundo e há sempre coisas novas a aprender”, adianta Luís Antunes, de Abrantes. A concretização chegou em agosto, com a Lumi Geladaria, numa missão de “trazer algo diferente ao bairro onde vivemos”, acrescenta Luís.

Na montra, desfilam duas dezenas de gelados e sorvetes, com opções veganas, sem lactose e sem açúcar, que vão rodando a ritmo constante. “Todos os dias fazemos novos sabores, com os nossos valores, que são a sustentabilidade, portugalidade e proximidade”, diz Luís. O processo manual, a aposta no produto de época e nacional e o apoio da economia circular e local – as frutas chegam do Mercado de Benfica – são pilares da Lumi.

Para o verão, o sorvete de cereja e o sorvete tríptico de limão, rosmaninho e mel (este último produzido pelo pai de Luís, em Abrantes) são duas das opções mais frescas e sazonais, para provar na loja ou levar para casa em embalagens de meio ou um quilo. Papaia, manga, morango, maracujá, maçã verde e chá de erva príncipe são outros sabores de sorvetes, aos quais se juntam gelados de baunilha, pistacho, caramelo salgado, nata, avelã ou banana da Madeira, a piscar o olho às origens de Miguel.

Na geladaria petfriendly, com esplanada onde cabem 18 pessoas, é possível espreitar-se para a área da fábrica, onde se produzem os gelados. Mas não só. Aqui, também se fazem waffles, crepes e bolos, sendo que a oferta vai continuar a estender: no final do verão chega o brunch.

A nostalgia da infância

Uma das variedades mais criativas da Lumi é o seu “Sabor de Infância”, à base de banana esmagada, sumo de laranja e Bolacha Maria. “É uma combinação que apela às memórias de criança de qualquer português”, explica Luís.