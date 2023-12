Leitão para uma passagem de ano caseira a Norte

O restaurante Zé Pacheco, uma referência no campeonato do leitão a norte tem brinde para a Passagem de Ano.

O Zé Pacheco brilha em Baguim do Monte, Gondomar, e propõe um desconto de 10% para encomendas takeaway de leitão assado para o ano novo se efetuadas até 28 de dezembro. Além disso, há oferta de transporte nas encomendas ao domicílio iguais ou superiores a dois quilos, para os concelhos do Porto, Matosinhos, Gondomar, Maia, Gaia, Valongo, Paredes, Vila do Conde e Póvoa do Varzim.

À carne, é possível acrescentar bolo-rei, pão-de-ló e rabanadas também made in Zé Pacheco.

Mais informações em ozepacheco.pt e 224 898 662.