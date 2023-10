Jantares A La Mesa regressam às Caves Cockburn’s, em Vila Nova de Gaia

Nos fins de semana de 17 e 18 e 24 e 25 de novembro, as Caves Cockburn’s abrem portas aos jantares A La Mesa, concebidos a quatro mãos.

O chef argentino Maurício Ghiglione, do restaurante Belos Aires, será mais uma vez o anfitrião dos jantares A La Mesa, uma iniciativa das Caves Cockburn’s. Estes armazéns de vinho do Porto, em Vila Nova de Gaia, recebem este evento pelo segundo ano.

Tal como a edição de 2022, os jantares A La Mesa serão a quatro mãos. Em cada uma das quatro noites, o chef Maurício contará com um convidado, com quem criará um menu que só será revelado na própria noite. O jantar tem lugar numa mesa corrida para 50 pessoas, no armazém de envelhecimento de vinho do Porto.

Os comensais terão a oportunidade de degustar um menu de cinco momentos neste espaço que tem mais de 10 mil balseiros de carvalho. Os pratos serão acompanhados com vinhos do portefólio da Symington e haverá espaço para a degustação dos Portos da Cockburn’s.

André Pinto Batista, do restaurante Lessa, é o primeiro chef convidado, apresentando o seu menu no dia 17. No dia seguinte, é a vez de Aurora Goy, chef que nasceu e cresceu em França, mas com raízes no Minho e Douro e que está à frente do restaurante Apego. Já no segundo fim de semana, Pedro Braga, do restaurante Mito, e Angelica Salvador, do Indiferente, tomam as rédeas da cozinha improvisada que será instalada nas Caves.

Os bilhetes já estão disponíveis no Eventbrite e custam 70 euros por pessoa (ao qual acresce a taxa de serviço da plataforma).