Irmãos Geadas no Douro para novo projeto

A dupla brigantina alia-se ao Bistro Terrace, na Quinta do Tedo, em Folgosa, a partir de 5 de abril.

Óscar e António Geadas têm vindo a projetar a gastronomia transmontana no panorama nacional e internacional. Em 2019, o estabelecimento de ambos, o G Restaurante, foi o primeiro de Trás-os-Montes a conquistar uma estrela Michelin.

A convite da família Bouchard, os irmãos rumam ao Douro para se juntarem ao Bistro Terrace, na Quinta do Tedo, localizada em Folgosa, no município de Armamar. Tendo como pano de fundo as encostas esculpidas em socalcos de vinhedo, a gastronomia transmontana une-se à duriense. A harmonização de vinhos estará a cargo do escanção e sommelier António Geadas.

O Bistro Terrace foi fundado por outro par de irmãos, Paolo e Odile Bouchard, em 2016, e volta a abrir portas a 5 de abril. Vai estar aberto das 12 às 15 horas e das 19 às 22 horas, mas à quarta e quinta só funciona para almoço. Encerrará às segundas e terças.