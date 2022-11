Há marisco e peixe local à mesa do Terra i Mar, na marginal de Olhão

O Terra i Mar, na avenida principal da cidade, traz para a mesa o peixe e marisco frescos, grelhados e não só. Uma casa onde os vinhos também importam.

“O Terra i Mar começou quase como uma brincadeira entre amigos. Era um espaço de convívio com tapas e marisco, foi evoluindo e levou-nos a apostar noutro tipo de segmento”, conta Miguel Fernandes, um dos sócios deste grupo que gere também o Ammar i Mar, de sushi e fine dining, na mesma avenida principal em frente à marina de Olhão. Hoje, o destaque vai para o peixe fresco e alguns pratos algarvios, como a cataplana de peixe e marisco e o tradicional xerém com amêijoas e berbigão.

Assim que entram, os clientes podem dirigir-se à grande vitrine para escolher o que comer entre o peixe do dia e o marisco fresco provenientes do mercado de Olhão e de marisqueiras locais. “O peixe é pesado à frente do cliente e na maior parte dos casos é grelhado e servido com batatas cozidas e salada”, explica Miguel. A oferta varia todos os dias e contribui para a frescura, também, dos pratos mais compostos. “O que o mar nos dá é aquilo que colocamos na cataplana e na paelha”, diz Miguel.





Há espécies mais indicadas para fritar, como as lulas pequenas e o peixe-aranha, que apesar de não estar na carta é o ex-líbris do menu e todos os clientes pedem como entrada. “É frito numa espécie de tempura, que tem a sua técnica, e servido com maionese de alho”, descreve. As amêijoas à Bulhão Pato também não estão na carta: há que verificar a oferta da vitrine. O mar é a fonte de sabores, mas no Terra i Mar também há pratos de carne, como o surf n’ turf de bife da vazia com camarão.

A garrafeira é outra das grandes apostas desta casa, contando com cerca de 300 referências, a maioria nacionais. O Algarve faz-se representar com os vinhos Villa Alvor, em especial com a casta negra mole (tinto). O grupo, de resto, tem uma seleção de vinhos próprios (branco, tinto, rosé, reserva, alvarinho e espumante), produzidos pela Quinta das Arcas, e que não desiludem no casamento à mesa.

CLÁSSICO

Filetes de peixe-aranha com maionese. Ainda que não esteja sempre disponível, é um dos pratos mais pedidos, como entrada, ideal para partilhar.