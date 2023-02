Há lampreia para apreciar no Vale do Minho

De 15 de fevereiro a 16 de abril, a 14.ª edição da Lampreia do Rio Minho - Um Prato de Excelência vai ser promovida em concelhos minhotos.

É época de experimentar a lampreia e por isso a Lampreia do Rio Minho – Um Prato de Excelência está de regresso às mesas de Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira. Entre fevereiro e abril, vários restaurantes da região aliam-se à iniciativa, levando propostas gastronómicas tradicionais e inovadoras.

Lampreia à bordalesa, assada no forno, ensopada no molho do seu próprio sangue e com arroz, recheada, de escabeche e ainda sob a forma de sushi, são algumas das propostas que os restaurantes irão apresentar.

Manoel Batista, autarca de Melgaço, diz que “a lampreia […] é um prato icónico da gastronomia do Vale do Minho que, apesar de não agradar a todos, atrai apreciadores de várias localidades, o que acaba por ser ótimo para toda a economia da região, pois quem vem acaba por ter outras experiências no território”.

Promovida desde 2010 pela Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do Minho, entre outras entidades, tem como principal objetivo promover a gastronomia tradicional, valorizando a lampreia do rio Minho e as potencialidades de cada concelho.

Além da lampreia, e até abril, os seis municípios do Vale do Minho vão contar com propostas culturais e de animação, incluindo visitas a adegas e museus.