Guimarães: na Boutique do Gelado, o iogurte cruza-se com uma espécie de floresta negra

Na Boutique do Gelado, em Guimarães, um sabor que nunca pode faltar é o de iogurte-amarena, porque alguns clientes vêm de longe à procura desta tentação e, se não há, voltam para trás desiludidos.

O gelado bandeira da casa é uma combinação de iogurte com uma calda, espécie de floresta negra, feita a partir das cerejas originárias da Emilia-Romagna, Itália. Uma fusão de doce com fruta, ligeiramente picante e desafiante para o paladar. Os diversos tipos de chocolate e, principalmente, o pistacho siciliano são outros sabores que nunca faltam na arca daquela gelataria.

O casal Suzana Alves e Ernesto Araújo começou por ter uma chocolataria, no centro de Braga, em 2013. Correu bem, mas a marca de chocolate a que estavam ligados teve problemas e isso obrigou-os a repensar o negócio. “A verdade é que a nossa loja estava muito bem situada e, mesmo quando nos dedicávamos sobretudo ao chocolate, já tínhamos muitos pedidos de gelados”, recorda Suzana Alves.

Quando tiveram de mudar o rumo da empresa, não hesitaram, porque já tinham percebido que havia mercado para gelatarias. “Tínhamos a boa localização, precisávamos de encontrar a melhor marca”, afirma Ernesto Araújo. Foi assim que iniciaram uma parceria com a Fabbri, começando pela formação. Venderam os primeiros gelados em 2016 e, desde aí, não pararam de crescer. Quando a pandemia trouxe os confinamentos e o encerramento de estabelecimentos, tinham duas lojas, nesse período aumentaram para seis.





A loja de Guimarães abriu nessa altura. Trata-se de um espaço a 50 metros do Largo da Oliveira, no centro histórico da cidade. A frente estreita do edifício não permitiu o licenciamento de um balcão aberto para a rua, “uma limitação, porque 90% dos gelados são vendidos por impulso”, lamenta Ernesto Araújo.

“A solução para seduzir os clientes foi procurar os melhores produtos e não fazer concessões. Os nossos waffles vêm da Bélgica, porque achamos que são os melhores, fazemos o mesmo com os concentrados de fruta, com o leite do dia e com todos os outros produtos”, aponta Marina Fonseca, a engenheira alimentar responsável pela qualidade.

(Um clássico) da Sicília, com qualidade

O pistacho é o sabor mais vendido da casa e só não é eleito como porta-bandeira porque pode mais facilmente ser encontrado noutras gelatarias. Todavia, Ernesto Araújo salvaguarda que o clássico da Boutique do Gelado é feito, diariamente, com pistacho siciliano de alta qualidade.