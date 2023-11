Graça Araújo: 40 anos de experiência de uma doceira no Restelo

Chocolate, chantilly e frutos vermelhos são os ingredientes chave de um dos mais recentes lançamentos da experiente doceira Graça Araújo. O bolo está disponível com frequência na sua loja, no Restelo.

Com cerca de 40 anos de experiência na área da pastelaria e autora de um bolo de chocolate singular, Graça Araújo é uma referência na capital. Curiosamente, o seu percurso profissional ainda incluiu um trabalho como classificadora de diamantes, numa empresa que acabou por deixar para se dedicar inteiramente aos doces, que sempre gostou “de fazer e de comer”. Graça recorda que era ainda uma miúda quando começou a fazer bolos, muitos simples, e a orgulhar-se ao ver a família a deliciar-se com eles.

Hoje em dia, os doces de Graça Araújo continuam a fazer as delícias de muita gente, sobretudo o bolo de ovos-moles e pão-de-ló e o bolo de chocolate, que valeu à doceira, em 2019, a distinção de Chef Pâtisserie pela Académie Internationale de la Gastronomie. A criação consiste de um bolo leve, com pouco açúcar e uma textura de mousse, coberto com grandes raspas de chocolate negro (como aquele que vai na massa). Além de estar à venda na sua loja, no Restelo, o doce também se encontra em alguns restaurantes, que Graça fornece igualmente há quatro décadas.

No entanto, Graça, agora com a filha Rita Ferraz ao lado no negócio, como sócia, continua a lançar novidades, baseadas sempre naquilo com que gosta de trabalhar, sendo o chocolate uma dessas paixões – já o café e os cremes de manteiga não figuram nas preferências da doceira. Um dos lançamentos mais recentes é o naked de chocolate com chantilly e frutos vermelhos, que surgiu depois de os clientes pedirem o bolo sem a pasta de açúcar a cobri-lo. Esta sugestão, fresca e fofa, intercala massa de bolo e mousse, ambos de chocolate, e é coberta por chantilly caseiro e frutos vermelhos.

O naked de chocolate com chantilly e frutos vermelhos está disponível na loja de Graça Araújo , ao lado de outras quatro opções diárias, em formato quadrado, e pode ser pedido antes ou depois de uma sopa, uma baguete quente, uma tosta, um croissant recheado, scones ou outros petiscos leves.