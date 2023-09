Gleba estreia menu de brunch em Telheiras e abre novas casas

Na mesma altura em que a loja de Telheiras se estende ao mundo do brunch, a padaria Gleba aumenta a sua presença na Grande Lisboa, com novas moradas no Príncipe Real (onde há agora café de especialidade) e em Oeiras.

O verão de 2023 tem sido de expansão para a Gleba, a padaria artesanal criada em 2017 por Diogo Amorim, assente na aposta em cereais portugueses, técnicas tradicionais e moagem própria. Em Telheiras, na Rua Professor João Barreira, a reabertura da loja neste bairro coincide com o reforço da oferta, que agora se estende ao brunch (disponível todos os dias, das 8h30 às 18h30, exceto domingo, até às 16h), algo que já acontece na casa da Gleba em Cascais.

Numa colaboração com a cafetaria Milkees, com residência própria em Picoas e em formato de sinergia nestas duas lojas da padaria, há novas propostas para pequenos-almoços, almoços, lanches e brunch. Do menu fazem parte croissants de recheio variado, torradas, pães de queijo, iogurte com granola, pain au chocolat ou saladas. Nas sandes (desde 4,5 euros), destaque para a de ovo frito, onde se usa o pão de água com chouriças da Gleba, a de salada de atum, a turkey terrine (peru, cheddar, bacon e salada) e a pulled pork (porco, ananás, queijo e maionese de miso).

Há ainda tostas – a partir dos cinco euros – como a jalapeño (com queijo e cebola), a de abacate e tomate, a mista, a de ovos mexidos e a de stracciatella (tomate confitado e burrata). Bolos do dia à fatia (cenoura, lima, milho com calda de goiaba são alguns dos sabores, desde três euros) e bolachas (matcha, nozes, chocolate branco e negro são algumas das opções, a partir de 2,7 euros) compõe o restante menu de brunch, além da larga oferta de cafetaria, infusões, chás frios e sumos naturais.

“Telheiras era uma loja na qual estávamos a trabalhar há longos meses, ansiosos por poder oferecer aos nossos clientes uma experiência ainda mais completa. Reforçámos a parceria com a Milkees para tornar esta loja num ponto de encontro entre amigos e família, que além de poderem levar o nosso pão para casa podem partilhá-lo em bons momentos no novo espaço”, explica o fundador da Gleba, que já soma dez moradas na Grande Lisboa.

E aqui também há novidades. A padaria, que nasceu em Alcântara, abriu recentemente dois novos espaços, no Príncipe Real e em Oeiras. No caso do cosmopolita bairro lisboeta (porta 9 da Rua D. Pedro V), a Gleba passa a ser também cafetaria, tendo agora café de especialidade e um menu de venda ao postigo – além dos cafés, com grãos da Sgt. Martinho moídos na hora, em modo grab&go há ainda produtos como focaccias, cookies, brioches, croissants, mini panettones, sodas orgânicas Why Not e cervejas artesanais da Musa. Já no Oeiras Parque, a Gleba trocou o quiosque que aqui tinha por uma nova loja no centro comercial, aumentando a sua casa em metros quadrados e oferta.