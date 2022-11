Gelatopia: no coração da Invicta há “gelados de sonho”

As ofertas da Gelatopia, no Porto, inspiram-se nos gelados italianos, mas as novidades de inverno têm sabores portugueses.

A loja nasceu também ela do sonho de Mariana Santos e Paulo Geraldes. De modo a materializar a fantasia, o casal rumou a Itália para “aprender com os melhores”, na Universidade de Bolonha. Em 2019 a Gelatopia abre na Rua de Ferreira Borges. Amendoim com caramelo salgado, um dos best sellers; chocolate (marca Domori); morango; pera rocha; os tradicionais italianos, tiramisu e capuccino; e o D’Ouro, um gelado que leva vinho do Porto e variegato de framboesa com chocolate negro; são algumas das opções da gelataria, num leque que varia semanalmente e ao sabor da estação.

Com a vinda do frio chegam também os gelati (isto é, feitos com uma base de leite) queijo da Serra da Estrela com mel e nozes; crumble banana, feito com banana da Madeira amadurecida na loja; requeijão com doce de abóbora (da casa); e o que Paulo Geraldes descreve como a “sensação de Natal”, um biscoito de canela que resulta da transformação das bolachas de receita própria em gelados. Com base de água, entra também na vitrine o sorbetto de tangerina.

Quem os quiser provar pode fazê-lo em copo ou cone, começando no pequeno, com dois sabores, por 3 euros. Para os indecisos é dada a oportunidade de provar primeiro e há também uma opção “só para heróis”, que permite provar todos os sabores, por 7,50 euros. Há ainda caixas de meio litro ou um litro para levar para casa.

O espaço, bastante concorrido por turistas, dispõe ainda de um laboratório onde tudo é feito. Através de uma janela todos podem ver a arte a tomar forma. E porque não se quer dar só uma experiência de “bom sabor, mas também de bom acolhimento”, sempre que um gelado é acabado de fazer, dá-se a provar ao cliente.

Aqui não há segredos. Paulo Geraldes afirma que o que se faz na Gelatopia é o que realmente se publicita. Os sorbettos são feitos com pelo menos 50% de fruta, sem adição de conservantes ou corantes e usando apenas fibra vegetal para dar “cremosidade”. Quanto aos gelati, tenta-se que sejam “o mais saudáveis possível’,’ utilizando vários tipos de açúcares para reduzir “a sensação de doce” e as calorias.

A oferta a nível de guloseimas passa ainda por waffles e crepes simples ou com gelado. Para beber há batidos de gelado e chocolate quente a 2,70 euros.