+ Gelato Artigianale: delícias de fruta fresca na Póvoa de Varzim

Sorvetes de fruta proveniente de produção biológica, tão naturais que é possível distinguir a textura das fibras e o grão das sementes, como no caso do de maracujá, sem adição de açúcar.

Na primeira linha de costa, em pleno Passeio Alegre, mesmo ao lado do Casino, na Póvoa de Varzim encontra-se a + Gelato Artigianale. Um lugar para saborear gelados e sorvetes feitos de forma artesanal, a partir de fruta produzida na quinta do mestre gelateiro José Araújo. Por serem feitos com recurso a fruta natural, os sorvetes desta casa dependem da produção de cada época, o que permite a José Araújo dar asas à criatividade.

“Às vezes fazemos coisas originais. Uma vez fiz um gelado a partir de uma infusão de eucalipto”, conta. José Araújo é um homem com atenção ao detalhe, “um hábito que me ficou dos tempos de corredor de automóveis”. O artesão gelateiro foi campeão nacional de ralis, em 1990 e foi o primeiro português a subir ao pódio no Mónaco, numa corrida internacional do Troféu Renault Clio.

Como a doçura da fruta natural varia, para garantir a uniformidade do produto, José Araújo usa um refratómetro para medir o açúcar. “Muitos dos sorvetes só têm adicionado o açúcar necessário para equilibrar, outros não têm nada”, explica. Os sabores de fruta são o emblema da casa – morango, lima, limão, maracujá e banana, ameixa -, “mas é difícil escolher um como o melhor porque eles vão variando de acordo com a disponibilidade da fruta”.

O sabor que vende mais na loja é Kinder, mas o que o artesão (certificado) mais gosta é de trazer a fruta da sua quinta de 11 hectares, em Santo Tirso, e de, a partir dela, fazer sorvetes frescos e cremosos. “Com a fruta não misturo leite, só faço sorvetes, com água”, aponta. Esta é uma das razões do sucesso da gelataria entre quem tem dietas vegan. Para estes, José Araújo vai mais longe produzindo um sorvete de chocolate negro que, pela cremosidade, ninguém diria que é feito com água.

Os sorvetes para cães são outra originalidade da + Gelato Artigianale. Atentos à injustiça que era deixar os amigos de quatro patas e ver os donos deliciarem-se com os seus gelados, passaram a oferecer variedades para eles. “Trata-se de polpa de fruta, sem leite nem açúcar”, desvenda José Araújo.

Clássicos criativos

Esta é uma é uma gelataria de artesão em que o clássico é a inovação. José Araújo aborrece-se com os sabores tradicionais como o chocolate ou o kinder e nem pode ouvir falar de “bubble gum”. É por isso que oferece clássicos, como o chocolate negro, com requintes de criatividade, neste caso, feito sem usar leite ou natas.