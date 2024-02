Cozinha regional em destaque este fim de semana em Melgaço

A partir de hoje, dia 23, e até domingo, melgaço celebra fins de semana gastronómicos. Bifes de presunto, cabrito do monte assado no forno e bucho doce são algumas das propostas. Os visitantes poderão usufruir de descontos em alojamentos e visitar gratuitamente os espaços museológicos.

Até domingo, o Município de Melgaço participa, uma vez mais, nos Fins de Semana Gastronómicos, promovidos pela Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal, e tem ainda um programa paralelo para quem visite o concelho nestes dias, destacando-se um desconto especial de 10 por cento nos alojamentos aderentes e visitas aos espaços museológicos com entrada gratuita.

O evento conta, nesta 15ª edição, com a adesão de 12 restaurantes do concelho: Adega do Sabino, Foral de Melgaço, Mira Castro, Mini-Zip, Miradouro do Castelo, O Adérito, O Brandeiro, Tasquinha Castreja, Tasquinha da Portela, Verde Minho, O Laboreiro e o restaurante & Bar A Serra. Em todos será oferecido um copo de Alvarinho de Melgaço.

Em colaboração com diversas entidades da região, o município promove ainda uma série de atividades, tais como uma experiência com os Pescadores “A lampreia e as Pesqueiras do Rio Minho”, em que os turistas poderão vivenciar toda a arte da pesca artesanal nas milenares pesqueiras do rio Minho, onde os guias serão os próprios pescadores.

Outra experiência será com um apicultor. Em “Abelhas Mansas”, os participantes poderão interagir diretamente com as abelhas sem qualquer uso de fato. Haverá ainda “Cabrinhas Felizes”, uma visita à ordenha da queijaria Prados de Melgaço, com provas de queijo cabra de fabrico artesanal, cuja qualidade resulta dos processos de produção assentes no bem-estar animal. E sendo este um fim de semana dedicado à gastronomia, juntam-se também nesta edição as Roscas de Melgaço – doçaria tradicional, que estarão de portas abertas a todos os turistas que quiserem conhecer os seus produtos.

O Município convida ainda os visitantes a explorarem a Rede Melgaço Museus, com a oferta de entrada nas diversas instalações da Rede: o Núcleo Museológico da Torre de Menagem e as Ruínas Arqueológicas da Praça da República, o Museu do Cinema Jean Loup-Passek, o Espaço Memória e Fronteira e o Núcleo Museológico de Castro Laboreiro. Convida também à descoberta das Porta de Lamas de Mouro, do Parque Nacional da Peneda-Gerês.