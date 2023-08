Festival da Sopa da Pedra está de volta a Almeirim

A especialidade de Almeirim é a protagonista do festival que arranca esta quarta-feira no Parque das Tílias. Há ainda artesanato, sessões de showcooking, atuações de grupos folclóricos e concertos.

É um dos principais estandartes gastronómicos da cidade, mas por esta altura do ano, ganha atenção reforçada, com o regresso do Festival da Sopa da Pedra, em Almeirim, já esta semana. Durante cinco dias, entre 30 de agosto e 3 de setembro, a sopa da pedra (que há um ano foi certificada pela Comissão Europeia como Especialidade Tradicional Garantida) é a protagonista da iniciativa que decorre no Parque das Tílias, junto à praça de touros, como é habitual.

Esta e outras especialidades ribatejanas podem ser provadas no festival de entrada gratuita, que é organizado pela Confraria Gastronómica de Almeirim e pela autarquia há largos anos, mas haverá também tascas com artesanato, vinhos e outros produtos regionais, além de sessões de showcooking, atuações de grupos folclóricos, concertos de nomes como Carolina Deslandes e Miguel Azevedo e um espetáculo de tributo aos Xutos & Pontapés.

Saiba mais informação sobre o festival e veja a programação do mesmo, na página de Facebook do certame.