Feira do Mel realiza-se em Pedras Salgadas com várias atividades

De 11 a 13 de agosto, a Vila Termal de Pedras Salgadas (Vila Pouca de Aguiar) volta a ser palco da Feira do Mel. Na 21.ª edição, artesanato, música ao vivo e gastronomia transmontana servem o menu, com o mel como protagonista.

Rico na produção de mel e de própolis, entre as serras do Alvão e da Padrela, o concelho aposta num programa recheado de atividades e atrações para todas as idades. As tasquinhas levam à mesa petiscos da gastronomia transmontana. Apicultores, artesãos e expositores locais contribuem com a oferta de produtos de qualidade.

O evento promove o concurso dos melhores rótulos de mel e a seleção do stand com melhor decoração. Além disso, a qualidade do mel será igualmente avaliada. A programação inclui ainda exposições, um workshop de creme com cera de abelha e desafia mais pequenos a soltar a palavra no workshop “Conta contos”. No sábado, 12 de agosto, haverá sunset Pedra Sounds, antes do espetáculo com “Queen on the rocks – Tributo a Queen”.

A Feira do Mel funciona a partir das 11 horas nos dias 11 e 12 de agosto, até às 22 horas. No último dia, 13 de agosto, abre às 10 horas e encerra às 20 horas, sempre com entrada gratuita.