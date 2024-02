Este fim de semana há Borrego à Mesa em Oliveira do Hospital

Este fim de semana, o Borrego Serra da Estrela DOP é rei em duas dezenas de restaurantes de Oliveira do Hospital, na primeira edição do Festival de Gastronomia “Borrego à Mesa”.

A iniciativa arranca esta sexta-feira e decorre até domingo, dando ainda mais destaque àquele que já é um dos ingredientes incontornáveis da Carta Gastronómica de Oliveira do Hospital, servido tradicionalmente assado em forno de lenha, acompanhado de batata corada e grelos, ou numa abordagem mais criativa.

O Borrego Serra da Estrela DOP está disponível na maioria dos espaços de restauração do concelho durante o ano inteiro, mas este fim de semana ganha um lugar especial à mesa de 21 restaurantes aderentes ao festival, situados na cidade e nas aldeias e vilas, de norte a sul do território concelhio.

Entre eles, os restaurantes A Cristina, em Aldeia Formosa, Casa dos Grelhados, em Vila Franca da Beira, O Leque, em Ervedal da Beira, o Terreiro, em Lagares da Beira, e o Dinis e O Gouveia, em Lageosa.

Os espaços Olea, no Museu do Azeite, em Bobadela, Brasserie, Casa Portuguesa, Laranja Azul, O Cantinho, Ohlá, Panela de Ferro, Pedro’s e Tasquinha dos Marques, em Oliveira do Hospital também aderem ao festival de gastronomia que evoca o borrego. Seguindo o percurso para sul do concelho, os espaço aderentes são o L’Artista, em Catraia de São Paio, Paraíso da Beira, em Chamusca da Beira, Albergaria do Choupal, em São Gião, Olhar Sobre o Alva, em São Sebastião da Feira, Vinha do Vale, em Santo António do Alva e o restaurante João Brandão, do Hotel Rural Quinta da Geia, em Aldeia das Dez.

O festival gastronómico Borrego à Mesa foi organizado pelo Município de Oliveira do Hospital, com o apoio da ANCOSE – Associação Nacional Criadores Ovinos Serra da Estrela e da Estrela COOP – Cooperativa de Produtores de Queijo Serra da Estrela, com o objetivo de promover um dos produtos de qualidade da região.

A iniciativa assume-se, igualmente, com um dos motes para despertar a atenção para a Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital, que este ano decorre nos dias 23 e 24 de março.