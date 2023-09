Estão escolhidos os finalistas d’O Melhor Pastel de Nata 2023

O concurso, que distingue anualmente o Melhor Pastel de Nata na Grande Lisboa, tem a sua final marcada para 25 de setembro. Um dos doze finalistas sucede à Casa do Padeiro, na Pontinha, vencedora em 2022.

A iniciativa, que foi criada em 2009 e direcionada a estabelecimentos de fabrico próprio na Grande Lisboa, está de volta com a sua 14.ª edição e já apurou os 12 finalistas que vão disputar a vitória, a decorrer a 25 de setembro, dentro da programação do Congresso dos Cozinheiros, em Oeiras.

Este ano, de entre 40 participantes, ficaram apurados o Altis Belém Hotel & Spa (Lisboa), o Bread & Friends, do Epic Sana Marquês (Lisboa), o Café Ponte da Várzea (Sintra), o Castro – Atelier de Pastéis de Nata (Lisboa), a Confeitaria Glória (Amadora), a Padaria da Né (Damaia), a Pastelaria 7 Desejos (Ericeira), a Pastelaria Açúcar Café (Massamá) e a Pastelaria O Pãozinho das Marias (Ericeira). A estes juntam-se automaticamente os três espaços que ficaram nos três primeiros lugares em 2022: a Pastelaria Aloma (Lisboa), a Pastelaria Casa do Padeiro (Pontinha) e a Pastelaria Patyanne (Castanheira do Ribatejo).

O aspeto do pastel de nata, o toque da massa, o sabor e a consistência da massa, o recheio e o sabor global deste clássico da pastelaria são alguns dos critérios avaliados na prova cega. “Este ano, foi uma boa surpresa encontrar tanta qualidade na massa folhada dos pastéis concorrentes. Genericamente, podemos assumir que os pastéis de nata estão de ótima saúde e que estão aqui para o futuro”, explica Virgílio Nogueiro Gomes, gastrónomo e presidente do juri deste concurso, que conta com dez elementos ao todo.

A Casa do Padeiro, na Pontinha, foi a grande vencedora do concurso em 2022. Já no ano anterior, foi a Padaria da Né, na Damaia, a ganhar o título de O Melhor Pastel de Nata.

A iniciativa foi lançada pelo jornalista Vicente Themudo de Castro e é organizado pelas Edições do Gosto e por Virgílio Gomes, com o apoio da autarquia de Oeiras, a Delta Cafés, a Derovo Group e a Zomato. A final do concurso é aberta ao público e os bilhetes podem ser comprados aqui.