Ericeira: o mar, a horta e o Oeste juntam-se à mesa do Emme

A lota de Peniche, os legumes biológicos de cultivo próprio e outros produtos da região alimentam a cozinha fresca do Emme, que tem novos pratos criados pelo chef Alexandre Silva.

A letra que o batiza contém várias alusões: ao mar como vizinho primordial, à inspiração numa cozinha mediterrânica e, se formos aos detalhes, aos ramos de margaridas frescas que decoram as mesas. Por estes dias, há novos pratos para provar e motivos para rumar ao Emme, o restaurante do Immerso, o primeiro hotel cinco estrelas da Ericeira, aberto há um ano e meio.

Desde então, os pilares em que assenta a cozinha não mudaram: a nossa costa, com especial foco na lota de Peniche, a horta biológica do hotel (de onde saem verdes e flores comestíveis) e os produtos da zona Oeste. Uma trilogia pensada por Alexandre Silva, chef consultor e líder do estrelado Loco e do Fogo, em Lisboa, e executada por Maurício Pinto, chef residente.

São reforços da carta de jantar o torricado de sardinha com puré de pimento e ervas, a salada de beterraba (em três texturas: picle, puré e assada) com requeijão e laranja, a açorda de carabineiro com gema fumada e óleo de coentros, a tagine de lentilhas com vegetais da horta, e a presa de porco no carvão com couve-coração grelhada e espuma de cherovia. Terminando-se com um sorvete de ananás e chá verde, acompanhado de um granito de ervas; ou com um brownie de chocolate com caramelo salgado, gelado de arroz doce e telha de canela.

Propostas que se juntam num menu de degustação, mas que podem ser pedidas à carta, onde cabem ainda o pica-pau do mar, ostras no fogo, arrozes de polvo e de pato ou o risoto de legumes. Para acompanhar, a garrafeira soma uma centena de referências de pequenos produtores da região dos Vinhos de Lisboa. Ao almoço, reina um menu de petiscos mais leves.

No Immerso, que reúne 37 quartos e suítes com vista jardim ou mar, o tempo livre desdobra-se num leque de atividades: spa, ginásio, animação de DJ junto à piscina exterior nos fins de tarde das sextas, cinema ao ar livre às quartas e sessões gratuitas de ioga, tai chi e pilates. Sem esquecer o “Emme On Fire”, a versão ao ar livre do restaurante, onde se dá palco à cozinha de fogo aos fins de semana, a reboque de um fire pit e do forno a lenha. Sem perder o Atlântico de vista.