Eleven, em Lisboa, homenageia Amália com menu ‘pop-up’ de sobremesas

No ano em que se assinala um quarto de século desde a partida da fadista Amália Rodrigues (a 6 de outubro de 1999), o restaurante Eleven, situado no alto do Parque Eduardo VII, em Lisboa, lança um bar de sobremesas com assinatura dos chefs Joachim e Cíntia Koeper. O menu está disponível apenas durante o mês de fevereiro, para oito pessoas a cada noite.



Poucos saberão, provavelmente, que Amália Rodrigues teve como primeiro trabalho a função de bordadeira, engomadeira e operária numa fábrica de bolos na Pampulha, em Lisboa. Já na idade adulta tornou-se adepta do culto do chá das cinco – sabe-se que o earl grey era o seu preferido – e apreciadora de queijos, que sempre formaram parelha com os bons vinhos portugueses. Agora, o restaurante Eleven homenageia a icónica artista – e os seus gostos pessoais – com um bar de sobremesas “pop-up”, que estará disponível apenas durante o mês de fevereiro, mês do romance.

Situado no Parque Eduardo VII, mais precisamente no Jardim Amália Rodrigues, o restaurante dá lugar a esta experiência no ano em que se assinala 25 anos desde o falecimento de Amália, a 6 de outubro de 1999. Mas também por genuíno carinho pela artista, que nomeia, aliás, um dos menus do chef Joachim Koerper. “Pouco a pouco estamos a descobrir as coisas de que ela gostava e introduzindo-as no restaurante. O nosso dessert bar pop-up é disso um exemplo”, diz à “Evasões” o chef de origem alemã, que conduz o Eleven faz este ano duas décadas.





O menu de degustação inclui duas ou três sobremesas para dividir a dois (a 40 ou 50 euros por pessoa, respetivamente) e um casamento vínico opcional, com igual número de vinhos, por 20 ou 27,50 euros. A copo, existem cerca de 10 sugestões com perfis transversais para conseguir acompanhar as sobremesas, entre branco, tinto, fortificados e espumantes. O menu é servido em oito sofás encarnados, desenhados para acomodar confortavelmente duas pessoas, e vai estar em vigor de segunda-feira a sábado, das 19h às 22h30.

As sobremesas da chef pasteleira Cíntia Koerper estão em claro destaque. São sete, todas elaboradas com atenção ao nível de açúcar, explica a profissional que há 35 anos se dedica à pastelaria, tendo começado no Brasil. “Como é um menu, tive o cuidado de brincar com as texturas de sabores e a acidez, para que não cansarem o palato e para haver um equilíbrio entre elas. E sempre que posso, puxo pelo açúcar natural das frutas”. Disso são exemplo as de framboesa, água de rosas e baunilha e de maracujá, líchias e frutos do bosque, criadas de propósito para o menu.





Já as sobremesas “texturas de cacau”, “a minha versão do pastel de nata e a sua bica” e “baba au rhum com ananás dos Açores” integram, já, a carta do Eleven. No final da experiência, com duas chávenas de chá earl grey ou café, são ainda servidas miniaturas doces retiradas da Casinha de Chocolate, um ícone do Eleven inspirado no conto alemão de Hansel & Gretel. O menu inclui ainda um aperitivo de sobremesa (texturas de maçã verde com gel de yuzo e chocolate branco) e um prato de queijos tradicionais de norte a sul do país, servido quando os clientes se sentam.

Restaurante Eleven

Rua Marquês de Fronteira, Jardim Amália Rodrigues

Tel.: 213 862 211

Dessert Bar Pop-Up “Amália” até 28 de fevereiro, de segunda-feira a sábado, das 19h às 22h30.