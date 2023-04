Duas experiências vínicas para a mesma francesinha, na portuense Brasão

Foi na recente Brasão, instalada nas Antas, no Porto, que o Grupo Prumo decidiu apostar na francesinha tradicional, com lombo de porco em vez de bife de vaca. Quem quiser acompanhar com vinho tem duas sugestões.



Apesar de ser conhecida como cervejaria, na Brasão onde não faltam sugestões de harmonização para acompanhar a francesinha, o vinho tem ganhado cada vez mais destaque. “Introduzimos dois vinhos que têm o nosso rótulo”, explica Orlando Ribeiro, diretor-geral do Grupo Prumo. As escolhas foram pensadas para harmonizarem com os vários pratos da carta, incluindo a francesinha à antiga, recheada com lombo de porco assado.

O branco, da região dos Vinhos Verdes, é da Quinta D. Dores, aqui servido com o rótulo Brasão Seleção Branco. “Quando decidimos procurar um branco, já conhecíamos o enólogo Jorge Pinto. Um dia, ele trouxe-nos uma garrafa para provarmos e nós gostamos tanto da combinação com a francesinha que começámos a comprar a produção.” Este vinho “muito jovem, refrescante e suave”, é ideal para o cliente que “gosta de uma bebida para refrescar o palato enquanto degusta a sua francesinha”, refere.

Nesta altura do ano, em que o calor pede bebidas frescas, esta será a melhor opção, mas há quem prefira outro tipo de harmonização. “Alguns clientes gostam de contrastar com algo também forte, para que a experiência de beber o vinho não seja anulada com o sabor da francesinha, mas antes lhe dê continuidade.” Assim, o Seleção Tinto da casa é um Douro (da Quinta Seara d’Ordens), com Touriga Franca, Tinta Roriz e Tinta Barroca. “É muito vivo, equilibrado, com a fruta limpa e taninos elegantes e frutados, sendo também vinho persistente.” Nesta harmonização, ambos os sabores são fortes, “mas um não cancela o outro”. No início, quando começaram a sugerir vinhos para acompanhar a francesinha, houve uma certa reticência. Mas, “quando os clientes ousam experimentar, percebem que o vinho pode trazer uma complexidade interessante”, afirma Orlando Ribeiro.

Quem continuar a preferir cerveja, tem aqui muitas opções, sendo a mais sugerida a Brasão IPA, produzida pela Browers Company.

Vinhos:

Brasão Seleção Branco

Região: Vinhos Verdes

Castas: Alvarinho, Loureiro e Arinto

Preço: 15 euros (garrafa); 4,20 euros (copo)

Brasão Seleção Tinto

Região: Douro

Castas: Touriga Franca, Tinta Roriz e Tinta Barroca

Preço: 16 euros (garrafa); 4,20 euros (copo)