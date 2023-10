Donuts para cães e outros mimos no Brunch Me, um espaço pet-friendly na Ericeira

Aberto a animais de estimação há um ano, o Brunch Me, na Ericeira, já tem clientes de quatro patas habituais, e um menu de donuts para cães a complementar a oferta de brunch.

Desde que abriu o Brunch Me, em 2016, Ana Lúcia Silva sempre quis que o espaço fosse pet-friendly, em parte pela necessidade que sentia de haver na vila um sítio de portas abertas aos patudos. “Eu adoro animais e sempre que ia tomar um café, se quisesse levar o meu cão tinha de ficar na esplanada ou deixá-lo em casa”, conta. Durante seis anos não conseguiu concretizar essa ambição. “O senhorio não deixava”, diz. Mas no ano passado o Brunch Me trocou de morada, ganhando um espaço maior, com duas salas interiores e uma esplanada, e agora os clientes de quatro patas também podem frequentar o restaurante. Alguns já se tornaram habitués.

“Muitos cães quando passam na rua forçam os donos a entrar, nem que seja só para nos cumprimentar”, realça a proprietária. Também há uma gatinha, alimentada e cuidada pela vizinhança, que todas as manhãs passa por ali para receber um miminho. Além das taças com água e dos biscoitos que a equipa oferece aos animais, o Brunch Me tem ainda disponível uma carta de donuts para cães, produzidos localmente, de forma artesanal e com produtos naturais, pela Goodies.

Para os donos e demais clientes humanos, a ementa assenta essencialmente em três alicerces: os menus de brunch, os hambúrgueres e os crepes doces e salgados. Para o pequeno-almoço reforçado há quatro opções – disponíveis até às 16h – para diversos gostos e para quem queira ou não partilhar a refeição. Panquecas, ovos mexidos, iogurte com granola e bolo do caco com queijo creme, abacate e salmão fumado são alguns dos elementos que compõem os menus.

Já os hambúrgueres são feitos à medida, pondo à escolha de cada um tanto o pão como o hambúrguer – de novilho, porco com farinheira, bacalhau, salmão ou vegetariano -, os restantes ingredientes do recheio, o molho e o acompanhamento no prato. Há ainda dois pratos especiais disponíveis apenas ao jantar: o peito de frango recheado com tomate seco e mozarela; e o entrecôte fatiado. No copo, destacam-se os cocktails, clássicos e de assinatura, sangrias e mocktails.

Se a esplanada é especialmente convidativa nos dias soalheiros, para os tempos mais frios que se avizinham as salas interiores oferecem um ambiente acolhedor, com sofás, plantas e papel de parede colorido. Tudo mais animado com a presença dos patudos. Pede-se apenas aos donos que “tenham bom senso”, e não deixem os seus animais andar sem trela no interior do restaurante, tendo em vista o bem-estar de todos e o bom funcionamento do espaço.