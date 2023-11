Do leitão assado ao chocolate: Lisbon Marriott lança três brunches temáticos

Não um, nem dois. São três os brunches temáticos anunciados pelo hotel Lisbon Marriott, em jeito de antecipação da última época festiva do ano. Marcados para os dias 3, 10 e 17 de dezembro, acontecerão apenas aos domingos. A primeira data será dedicada a um “brunch português”, a segunda terá pratos inspirados no uísque Baileys e o terceiro mergulhará no chocolate, com a participação dos chefs Francisco Siopa (Penha Longa e Chocolate Boutique), Dominic Smart (Lisbon Marriott Hotel) e Fernando Monteiro (Maria Chocolate).





O brunch de 3 de dezembro propõe uma viagem pelos sabores típicos de várias regiões do país. Escabeche de peixe tradicional, salada de polvo, salada de bacalhau com grão de bico, salada de ovas de peixe e pimentos e croquetes de alheira serão algumas das opções. Também haverá sopa de frutos do mar, rojões de vaca à minhota, leitão assado e choco frito crocante (prato principal). Na estação ao vivo, serão feitas francesinhas. Já as sobremesas incluirão pão de ló de Ovar, torta de Azeitão, natas do céu, Dom Rodrigo, tarte de alfarroba, pudim Abade de Priscos e tigela de Castelo Branco. A refeição terá água, sumo, café e chá à descrição.

Para o domingo dia 10 de dezembro, o chef do Lisbon Marriott preparou um “brunch inspirado no Baileys”, com ovos benedict executados ao vivo, sopa de cebola francesa seguida de peito de pato assado com molho de ameixa, gnocchi com couve, espinafres e molho de nozes tostadas com um toque de creme de sálvia, perna de porco assada lentamente com crosta de ervas, e como prato principal bacalhau assado com azeite e alho. Entre as sobremesas haverá pavlova de framboesa com Baileys, cheesecake de snickers com caramelo salgado e infusão Baileys e brulée de chocolate branco e Baileys. O pacote de bebidas inclui cocktail de boas-vindas com Baileys, bar, águas e chocolate.





A fechar, dia 17 de dezembro, terá lugar o brunch “Choco-Luscious”, composto por criações do chef Francisco Siopa (chef executivo de pastelaria do Penha Longa Resort, em Sintra, e Chocolate Boutique), chef Dominic Smart (Lisbon Marriott Hotel) e do chef Fernando Monteiro (Maria Chocolate). O cacau será o protagonista dos pratos. As propostas anunciadas incluem entradas como pão de cacau, folar de carne com cacau, carne tenra com infusão de chocolate premium português, peito de frango com molho de cogumelos silvestres e magret de pato com molho de chocolate. Como prato principal, será servido um mil-folhas de cogumelos e chocolate negro.

Para sobremesa, os clientes terão fontes de chocolate e frutas secas, marshmallows e churros crocantes, bolo de chocolate sem farinha, cheesecake cremoso de manteiga de amendoim e ganache de chocolate. Já na estação de cozinha ao vivo, Francisco Siopa irá preparar o já famoso bolo rei de chocolate do Penha Longa, servindo-o as vezes que cada pessoa desejar. Nas bebidas estão incluídas uma bebida de boas-vindas (sumo fresco de cacau), um bar de cocktails de chocolate, bar de cerveja de chocolate, águas, café e chá.

Cada um dos brunchs estará disponível entre as 12h30 e as 15h30, a 59 euros por pessoa, valor que inclui estacionamento na garagem do hotel. As crianças até aos quatro anos não pagam e dos cinco aos 12 anos pagam metade. O hotel aconselha a reservar, pelo número 21 723 54 00 ou email [email protected].