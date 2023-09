Do canteiro para o tacho: o arroz de lavagante do Sublime Beach Club

A Rice Crafters, marca da Aparroz, em Alcácer do Sal, abastece as cozinhas do grupo Sublime, na Comporta, com dois tipos de arroz, usados em diferentes receitas consoante as suas especificidades.

Diogo Gonzaga mostra-se satisfeito por poder cozinhar com dois dos arrozes monovarietais da Rice Crafters: o Bomba e o Ronaldo. “Usamos o Ronaldo para fazer especificamente o arroz de lavagante e o Bomba em todos os outros pratos de arroz dos nossos restaurantes [Sem Porta e Tasca da Comporta, ambos no hotel Sublime, em Muda]”, explica o chef residente do restaurante Sublime Beach Club, situado na Praia do Carvalhal.

“O bago de arroz Ronaldo é um bago muito gordo, rico em amido, e fica mais aveludado e cremoso quando cozinhado. Assim não precisamos de adicionar manteigas nem caldos”, explica, enquanto o arroz de lavagante chega à mesa, dentro de um tacho. O lavagante é capturado na costa e o arroz leva caldo de marisco feito a partir da cabeça. “Trabalhar com este produto local é-nos mais sustentável em todos os aspetos”, finaliza.