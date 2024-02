Das massas frescas ao vitello tonnato, há novos pratos no lisboeta Obicà

Um ano depois de abrir portas no Príncipe Real, o restaurante italiano reforçou a carta com a estreia das massas frescas, novas pizzas e um dos pratos clássicos do norte de Itália.

No final do ano passado, numa altura em que se celebrava o primeiro aniversário do Obicà no Príncipe Real, a equipa do restaurante italiano viajou até à cidade-berço desta casa, em Milão, para aprofundar conhecimentos no que toca a produto e técnica. “Foi uma formação intensiva focada na história dos produtos, na sua origem e porque se confecionavam no passado de determinada forma”, começa por explicar Luis Minuzzi, que comanda a cozinha deste espaço, que soma quase duas décadas além-fronteiras, e que está presente em territórios como Florença, Nova Iorque, Londres, Tóquio, Istambul e Roma, entre outros.

O resultado dessa formação concretiza-se numa carta renovada, que se manterá nos próximos meses, e que se traduz numa aposta em pratos e produtos menos visíveis, sem perder rumo às bases clássicas. “Esta é uma casa virada para o tradicional, ainda que o mesmo seja repaginado por nós”, conta o chef, paulista de gema mas com ascendência italiana tanto do lado da família paterna como da materna.

Um dos produtos que reforça a nova carta, por exemplo, é o tomate Pomodorini del Piennolo del Vesuvio DOP, plantado junto ao monte que lhe dá nome, “com uma mineralização mais interessante, um sabor mais ácido e com uma dança de sabores dentro da boca”, diz Luis. O mesmo tomate que entra num dos novos pratos da carta, os ravioli recheados com Pecorino Romano DOP e batata (17 euros).

E aqui entra a nova secção de massas frescas, uma das novidades do Obicà. “A minha vida toda consumi e trabalhei massa fresca. É um dos ramos que mais gosto e mais estudei, por isso decidimos dar esse salto”, conta o chef do restaurante. Além dos já referidos ravioli, nas massas frescas temos agora o taglioni com camarão, lula, tomate, salsa e um bisque e envolver tudo (19 euros), o taglioni com trufa negra (19 euros) e o pappardelle com ragu de salsicha, funcho e Pecorino Romano DOP (15 euros).

Outro reforço da carta é o vitello tonnato, um clássico do norte italiano – da região de Piemonte – originalmente criado para aproveitar os restos de carne, e que se traduz num rosbife de vitela de leite acompanhado de uma maionese de atum, tomate confitado, rúcula e alcaparras (10 euros).

No campeonato das pizzas (a partir dos 15 euros cada), fermentadas durante cerca de 48 horas para lhe dar a devida leveza, os reforços da estação são a Zucca e Tartufo Negro (mozarela de búfala, abóbora e trufa laminada), a Burrata DOP (tomate biológico e manjericão a acompanhar), mas também há novas combinações de ingredientes na N’duja Di Spilinga (stracciatella, manjericão e molho de tomate biológico).

Numa perspetiva mais ampla da cozinha mediterrânica, o filete de salmão com puré de beringela, espinafres salteados e raspas de limão (22 euros) é outro dos novos pratos da carta, ao qual se juntam reforços doces, para o final da refeição, como a panacota com crumble de avelã caramelizada e o semifrio de Amaretto, o conhecido licor italiano à base de damascos, pera e amêndoa.

Obicà. Rua da Escola Politécnica, 90, Lisboa. Tel.: 910407706. Web: obica.com/restaurants/lisbon. Das 12h30 às 16h30 e das 19h às 23h. Sexta e sábado, até às 00h30. Preço médio: 30 euros.