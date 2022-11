Comer em conta na Sunflower, uma mercearia portuense virada para a luz

“Sejamos como os girassóis”, convida a Sunflower, uma mercearia familiar, na Avenida do Bessa, que também é cafetaria e serve refeições. Aos pratos quentes juntam-se tostas, bolos, dióspiros, flores, jogos de tabuleiro e muita alegria.

A Sunflower é uma mercearia gourmet assente em produtos diferenciados, essencialmente de pequenos produtores nacionais, com opções biológicas, veganas e artesanais, descreve a gerente, Mafalda Borges. Frutas, legumes, vinhos, temperos, biscoitos, granolas, queijos, enchidos e outros bens alimentares, alguns deles vendidos a granel, convivem com uma pequena seleção de artigos amigos do ambiente, queijeiras, tábuas e outros utensílios em madeira. “Só nós é que não estamos à venda, o resto está tudo”, diz Mafalda, divertida. “Ainda bem que disse… eu já queria comprá-la!”, riposta uma cliente. O espaço nasceu como mercearia há ano e meio, na Avenida do Bessa, no Porto, mas depressa ganhou uma vertente de cafetaria com serviço de almoços, por força da procura.

“Nós nem abríamos à hora de almoço e agora é a hora de maior movimento”, prossegue a responsável pela casa. De segunda a sexta, das 12 às 15 horas, há um prato quente, de carne ou peixe, por 8,50 euros; uma sopa, que custa 2,50 euros (1,50 euros meia dose); e um sumo natural do dia, também por 2,50 euros. Em alternativa, existem as tostas de tamanho generoso, em diferentes tipos de pão e com diferentes sabores (da alheira ao abacate, passando pelos cogumelos), disponíveis a qualquer hora, inclusive ao sábado. Outra possibilidade é fazer uma espécie de brunch escolhendo da carta, que engloba desde saladas, quiches e petiscos até tartes e bolos, e ainda bebidas como kombucha e vinho a copo.

Mafalda, formada em turismo, também envolveu no projeto a mãe, Cecília Alves, até porque ter uma mercearia assim era um sonho dela. Depois de terem vivido em Angola e regressado a Portugal, cada uma no seu tempo, veio a pandemia, que acabou por fazer avançar o negócio. “Estávamos as duas em casa, desempregadas, e pensámos juntar-nos para criar algo bonito”, lembra Mafalda, acrescentando que enfrentava uma depressão e a Sunflower foi a sua “salvação”. “Gosto muito de estar com pessoas e sou muito comunicativa. Quando abrimos a loja, vinha para aqui e parecia que tudo passava.” Escolheu o nome Sunflower – girassol, em inglês – porque associa essa flor à luz, à vitalidade, à esperança, e pretende que cada cliente saia dali um pouco mais feliz do que entrou.





“Sejamos como os girassóis”, ou seja, orientados para a luz, lê-se numa das paredes da sala, de ambiente caloroso, com flores preservadas, jogos de tabuleiro e pequenos apontamentos decorativos que evocam a sua missão de semear alegria. Um deles é uma peça em forma de árvore, com palavras como “sonho”, “fé” ou “coragem”. “Tudo o que eu não tinha, agora estou a tentar passar para as pessoas”, sublinha Mafalda Alves, na mesa comunitária antes usada para expor produtos, agora apelidada de “mesa da família”. Ali, tanto se pode saborear a oferta (sejam conservas ou dióspiros) como construir amizades a partir de encontros fortuitos. Também calha marcar presença a música. Afinal, ela sonha mesmo é ser cantora – o seu nome artístico é Mafalda Borgez, assim, com “z”.

O MENU

Diárias desde 8.50 euros (só o prato)

Pratos populares: lasanha de frango, ricota e espinafres; bochechas de porco ao vinho tinto com arroz basmati; bifinhos de frango com molho de mostarda; croquetes de legumes com arroz.

Sobremesas: brownie de chocolate; bolo de abóbora e noz; bolo de limão e chocolate branco.