Comer em conta: grelhados na hora e em conta no Dorna Velha, em Gaia

Escolha é algo que não falta no restaurante Dorna Velha, especializado em grelhados, que de segunda a sexta apresenta até oito pratos do dia, integrados num menu com o valor de 10 euros.

É possível que o nome Dorna Velha soe familiar a alguns. Afinal, a designação surgiu em 1991, quando Manuel Vieira abriu um pequeno e familiar restaurante perto da Caetano Baviera, em Vila Nova de Gaia, o qual viria a fechar em 2019. Em 2011, Serafim Vieira Dantas Lima, seu irmão, abriu um segundo espaço, com o mesmo nome, em Santa Marinha, perto do Gaiashopping, para complementar o primeiro, com opções como prato do dia, take-away e churrasco, e duas salas para 70 pessoas, que permitem receber eventos.

Serafim é um autodidata, tendo aprendido praticamente tudo o que sabe nos cerca de 12 anos que esteve no grupo Mauritânia. Pôs o conhecimento em prática em restaurantes que teve em Alfena e no Porto, mas atualmente deixa as lides da cozinha para Domingos Roxo, que ali no segundo Dorna Velha confeciona numerosos pratos do dia. De segunda a sexta, ao almoço, há entre seis a oito propostas, integradas num menu executivo no valor de 10 euros, que inclui sopa, prato, bebida – sendo possível optar por água, refrigerante, vinho ou sangria – e café.

Mediante o dia em que se visite o restaurante, poderá encontrar-se na carta panados, carne à alentejana, bifes com cogumelos, rancho, massa à lavrador, todo o tipo de feijoadas, robalo ou dourada grelhada, e filetes de pescada. Também as sopas vão variando, podendo haver caldo verde, canja, cremes de legumes e de cenoura, sopa de nabiças, de grelos ou de alho-francês. No entanto, há algumas receitas que têm dias marcados, é o caso do arroz de pato, à quarta, sábado e domingo; das tripas, à quinta, sábado; e dos rojões, à quarta, sexta, sábado e domingo. Ao fim de semana, “há basicamente tudo”, incluindo vitela assada e cabrito “temperado à moda antiga”, anuncia Serafim.

Para além das propostas diárias, há toda uma carta de cozinha tradicional portuguesa – com algumas incursões na gastronomia brasileira – onde constam especialidades como bacalhau de várias maneiras, filetes de polvo, picanha na pedra e a tábua Dorna Velha, que vai recheada com vitela, alcatra de vitela, picanha, costelinhas, frango, entrecosto, febras, arroz, batata e feijão prato. A quantidade é tão generosa que uma dose dá para cinco pessoas, garante Serafim. Se no fim ainda houver espaço, sugere-se experimentar o doce da casa. Uma taça destinada aos mais gulosos, que junta camadas intercaladas de leite condensado, mousse de chocolate e bolachas embebidas em café.

Menu do dia:

10 euros (Inclui pão, sopa, prato, bebida e café)

Especialidades: carnes e peixes grelhados, bacalhau de diversas maneiras, tripas, rojões, cabrito, vitela

Sobremesas: doce da casa, mousse de chocolate, baba de camelo, pudins