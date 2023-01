Comer em conta: conforto da sala ao prato, no portuense Bicho Papão

Os sabores tradicionais têm lugar cativo no Bicho Papão, no Porto, mas há espaço para algumas atualizações. O menu do dia é exemplo disso: a pedido dos clientes, acrescentou-se aos pratos de carne e peixe uma terceira opção, vegetariana.

Nos mais de 20 anos de vida que o Bicho Papão leva na Baixa do Porto, cabem algumas mudanças e ajustes. Um dos mais recentes foi a introdução de uma opção vegetariana no menu do dia, lado a lado com um prato de peixe e outro de carne. A casa – que aposta em sabores tradicionais, com algumas atualizações – passou a ter clientes mais jovens e que buscavam outro tipo de oferta, muito graças à fixação de empresas de base tecnológica nas proximidades. “Começámos a fazer um prato vegetariano esporadicamente, por causa da procura, e vimos que tinha adesão; mesmo os não vegetarianos acabavam por escolhê-lo”, conta a responsável pelo negócio, Alexandra Leal.

Antes, dava-se a escolher entre dois pratos de peixe e dois de carne; no período pós-pandemia, passou a haver um prato de peixe, um prato de carne e um prato vegetariano, e é nesses moldes que se mantém até hoje o menu diário, válido de segunda a sexta-feira. Por 8,50 euros (em fevereiro passa para 9,50 euros), vão para a mesa sopa, prato do dia, sobremesa e café, sendo a bebida cobrada à parte. À data da nossa visita, as opções, no que respeita ao prato principal, eram filetes de pescada com arroz de cenoura, empadão de carne e estufado de feijão branco com tomate cereja e abóbora (prato vegetariano que, à primeira vista, lembrava tripas). As opções variam, assim como os doces, sendo frutas como abacaxi e papaia presença certa.

Mesas e refeições diárias podem ser reservadas com antecedência, através do site do restaurante, que disponibiliza pratos e snacks por menos de 10 euros também na carta fixa, entre eles algumas sugestões vegetarianas. Abre ao almoço, de segunda a sábado; ao jantar, só para grupos com pelo menos 20 elementos, por marcação e com ementas predefinidas. O Bicho Papão conta ainda com uma vertente de catering, takeaway e entrega.

Alexandra Leal assumiu os destinos da casa em 2010. O nome (surgido na sequência de uma viagem da anterior proprietária ao Brasil) manteve-se, assim como a equipa e o modo de funcionamento, mas o espaço foi sendo renovado. A atual responsável, formada em gestão, mas com interesse pela área decorativa, procurou dar mais conforto e uns toques pessoais ao restaurante. Hoje, a sala do piso térreo está adornada com trabalhos assinados pela filha, que é de artes, e bordados feitos pela mãe.

Já na sala do primeiro andar do Bicho Papão, mais ampla, destacam-se as cadeiras desirmanadas, de várias cores, e fotografias a preto e branco do Porto antigo. Ao todo, há 70 lugares (sem contar com a esplanada), que rapidamente são preenchidos. Para Alexandra, o que marca a diferença ali, além do atendimento, é “a comida ainda muito tradicional, que o Porto está a perder um bocadinho”, uma comida de conforto com sabor a casa. l

O essencial

Menu do dia: 8,50 euros

(inclui sopa, prato do dia, sobremesa e café); a bebida é paga à parte. Em fevereiro passa para 9,50 euros

Especialidades: pratos de bacalhau, arroz de pato, strudel (de peixe e camarão ou de aves), lasanha vegetariana Sobremesas: tartes, bolo de massa folhada recheado com uma mistura de leite-creme e leite condensado, salada de fruta, abacaxi e papaia.