Comer, beber e ser feliz no Epicur, em Faro

Bar de vinhos com petiscos, após mudar de mãos o Epicur, em Faro, passou a ser um restaurante gastronómico, com pratos inspirados em várias latitudes. A liderar o projeto está uma dupla de algarvios com experiência internacional no ramo da hospitalidade.

Há um antes e um depois do momento em que Jorge Santos e Pedro Rodrigo assumiram o destino do Epicur. Se antes era um bar de vinhos com petiscos mais tradicionais, ao fim de dois anos de porta aberta na Baixa de Faro transformou-se, pelas mãos da dupla de jovens profissionais, num restaurante gastronómico onde o vinho e a comida estão de igual para igual. O nome manteve-se, ou não traduzisse bem a ideia de procurar a felicidade em formas brandas de prazer, como conviver, comer e beber, defendida pelo filósofo Epicuro.

Decorado com um gosto moderno e irreverente (a caminho da casa-de-banho há um néon cor-de-rosa a dizer “Send me nudes”), o espaço amplifica o ambiente e modo de estar dos outros dois negócios da dupla – os restaurante Zebra, uma cantina neo-italiana e Com, uma barra de 12 lugares com pratos crus -, ambos no centro da capital algarvia. Tendo herdado o espaço já montado, Jorge e Pedro optaram por manter apenas a garrafeira, uma amostra de cerca de 400 referências disponíveis. O menu, sempre em mutação, propõe 28 pratos.





Gyosas de porco com tomate coração-de-boi, dashi e ponzu; beterraba assada, abóbora e stracciatella; ceviche nikkei, aji amarillo e miso; dumpling de shitake, tomate seco e avelã; e rossini, um bife do lombo clássico francês com foie gras e trufa são algumas das criações inspiradas em cinco continentes. Muitas delas são terminadas no balcão da pequena sala, à vista dos clientes. O mesmo acontece com os oito momentos do menu de degustação Em Busca da Felicidade (52 euros/pessoa sem vinho) que inclui pré-sobremesa e sobremesa.

Dedicados à hotelaria desde cedo, com passagens por hotéis um pouco por todo o mundo, e uma sede visível de conhecimento e angariação de experiências, Jorge Santos e Pedro Rodrigo depositam no Epicur toda a atenção ao detalhe. Jorge, além de fazer serviço de sala, também oficia a barra do Com duas vezes por semana, pois a sua grande paixão é a cozinha. Tanto num espaço como outro (o Com tem uma entrada secreta pelo Epicur) os vinhos são importantes, podendo provar-se vários néctares a copo a partir de cinco euros.